मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यातील व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणाची मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (एएसपी) आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी (एसडीओपी) यांच्यासह एकूण सहा पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सहा जणांवर कारवाईसिवनी येथील व्हायरल व्हिडिओ प्रकरण समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी संबंधित पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. यात एएसपी आणि एसडीओपी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. एकूण सहा जणांना निलंबित करण्यात आले असून, प्रकरणाच्या सर्व बाजू तपासून वस्तुस्थिती समोर आणण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत..‘गणवेशातील बेशिस्तपणा खपवून घेणार नाही’पोलीस दलातील शिस्त आणि कर्तव्यनिष्ठेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी स्पष्ट केले. गणवेशातील बेशिस्तपणा, गैरवर्तन किंवा कर्तव्यातील कसूर कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा कठोर इशारा त्यांनी दिला..कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने मर्यादा, शिस्त आणि उत्तरदायित्वाचे पालन करणे आवश्यक आहे. पोलीस दलातील गैरप्रकारांविरोधात राज्य सरकारचे ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण असून, चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..निष्पक्ष चौकशीचे आदेशया प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित घटनाक्रम आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाल्याने पोलीस दलातील शिस्तभंगाच्या प्रकरणांमध्ये सरकार कठोर भूमिका घेत असल्याचा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.