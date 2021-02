उत्तर प्रदेशात भाजप कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांमध्ये तुफान हाणामारी; अनेकजण जखमी

भाजप कार्यकर्ते आणि शेतकरी ग्रामस्थ यांच्यामध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याचा प्रकार उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर येथे सोमवारी घडला. या हाणामारीत अनेकजण जखमी झाले असून यावेळी दोन्ही बाजूंकडून घोषणाबाजी करण्यात आली. राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते जयंत चौधरी यांनी या घटनेबाबत ट्विट केलं आहे. सोरम गाँव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल! किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम, व्यवहार तो अच्छा रखो। किसान की इज़्ज़त तो करो! इब कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गाँववाले?#मुजफ्फरनगर pic.twitter.com/X21oP7iTgP — Jayant Chaudhary (@jayantrld) February 22, 2021 चौधरी यांनी ट्विट करत म्हटलं, "येथील सोराम गावात भाजप कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांमध्ये हाणामारी झाली. यावेळी अनेकजण जखमी झाले आहेत. जर तुम्हाला शेतकऱ्यांच्या बाजूनं बोलायचं नसेल तर किमान त्यांना नीट वागणूक तरी द्या. शेतकऱ्यांचा सन्मान करा. नव्या शेतकरी कायद्यांचे फायदे सांगण्यासाठी आलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधींची ही गुंडागर्दी ग्रामस्थ सहन करतील का?" काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी या २० फेब्रुवारी रोजी मुजफ्फरनगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होत्या. या ठिकाणी त्यांनी सभा घेतली होती तसेच जनतेला संबोधित केले होते. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी गेल्या तीन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला पाठिंबा देताना उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर आणि शामली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी महापंचायतही भरवल्या आहेत.

