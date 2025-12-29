देश

Crime News : लग्नाचं आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; मुंबईत नोकरी लागल्याचं कारण सांगून तिला नेलं अन् तिच्यासोबत...

Love Fraud Case Shocks Bengaluru : लग्नाचं आमिष दाखवून तरुणीची आर्थिक फसवणूक व तिच्या अल्पवयीन बहिणीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला बंगळूरू पोलिसांनी अटक केली आहे.
Karnataka Crime News

सकाळ डिजिटल टीम
Karnataka Crime News : राज्यात ‘लव्ह, सेक्स आणि फसवणूक’ प्रकरणाचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, पोलिसांनी संबंधित आरोपीला अटक केली आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीची आर्थिक व लैंगिक फसवणूक (Love Fraud and Sexual Assault Case) केल्याचा, तसेच तिच्या अल्पवयीन बहिणीवर अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप आरोपीवर आहे.

Karnataka
police case
Sexual harassment
bengaluru
sexual assault
Love

