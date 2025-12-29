Crime News : लग्नाचं आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; मुंबईत नोकरी लागल्याचं कारण सांगून तिला नेलं अन् तिच्यासोबत...

Karnataka Crime News : राज्यात ‘लव्ह, सेक्स आणि फसवणूक’ प्रकरणाचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, पोलिसांनी संबंधित आरोपीला अटक केली आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीची आर्थिक व लैंगिक फसवणूक (Love Fraud and Sexual Assault Case) केल्याचा, तसेच तिच्या अल्पवयीन बहिणीवर अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप आरोपीवर आहे..बंगळूर येथील बागलगुंटे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली आहे. शुभांशू शुक्ला (वय २७) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने प्रथम पीडितेच्या अल्पवयीन बहिणीशी ओळख करून घेतली होती. त्यानंतर संपूर्ण कुटुंबाशी जवळीक वाढवत मोठ्या बहिणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले..मुंबईत नोकरी लागल्याचे सांगून आरोपीने पीडित तरुणीला आपल्या सोबत नेले. त्याच्यावर विश्वास ठेवून ती घरच्यांना काहीही न सांगता त्याच्यासोबत गेली. मुंबईतील एका फ्लॅटमध्ये दोघेही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते, असे तक्रारीत नमूद आहे..Black Magic : भूतबाधेच्या अंधश्रद्धेतून विवाहितेवर अमानुष हल्ला; पाच वर्षांच्या मुलासमोरच कडुलिंबाच्या काठ्यांनी क्रूरपणे मारहाण.दरम्यान, आरोपी आधीच विवाहित असल्याची माहिती पीडितेला मिळाली. याबाबत जाब विचारल्यावर, आपण लवकरच घटस्फोट घेणार असून तिच्याशीच लग्न करून नीट सांभाळू, असे आश्वासन त्याने दिले. आरोपीच्या पत्नीनेही पीडितेशी संपर्क साधून घटस्फोट देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे पीडितेने आरोपीवर विश्वास ठेवत संबंध सुरू ठेवले..मात्र, आरोपी आणखी एका अल्पवयीन मुलीचीही याच पद्धतीने फसवणूक करत असल्याचे समोर आल्यानंतर पीडितेने त्याचा पर्दाफाश केला. यानंतर आरोपीने पीडितेचा शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केल्याचा आरोप आहे. आरोपीने पीडितेकडून तब्बल ३७ लाख रुपये उकळले असून, तिच्या घरातून ५५९ ग्रॅम सोन्याचे दागिने चोरी केल्याचेही उघड झाले आहे. तक्रार दिल्यास जीवे मारण्याची धमकीही त्याने दिली होती. अखेर छळ असह्य झाल्याने पीडित तरुणी आरोपीला सोडून घरी परतली..'निवारा ट्रस्ट'च्या नावाखाली गोरगरिबांना 22 लाखांचा गंडा; पूजा भोसलेला 3 वर्षांनी अटक, कोल्हापुरात वेगवेगळ्या हॉलमध्ये लोकांना बोलवत होती!.दरम्यान, पीडितेची ओळख करून देणाऱ्या तिच्या अल्पवयीन बहिणीवरही आरोपीने अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. ग्रुप स्टडीच्या निमित्ताने आरोपीची ओळख झाल्यानंतर त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. तसेच, वारंवार बोलावल्यास यावे लागेल, घरच्यांची ओळख करून दिल्यासच तुला सोडून देईन, अशी धमकी दिल्याचे अल्पवयीन मुलीने तक्रारीत नमूद केले आहे. या प्रकरणी बागलगुंटे पोलिसांनी आरोपी शुभांशू शुक्लाला अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.