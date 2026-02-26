Jodemar Holi: या गावात खेळली जाते 'अजब-गजब' जोडे मार होळी; मशिदींवर बांधली जाते ताडपत्री, पाहा काय आहे भानगड

रंगांच्या या उत्सवात सगळीकडे गुलालाची उधळण होत असताना, उत्तर प्रदेशातील शाहजहाँपूरमध्ये मात्र एक अतिशय विचित्र परंपरा पाहायला मिळते. येथे लोक एकमेकांवर रंग नाही, तर चक्क जोडे आणि झाडूने प्रहार करतात. ऐकून धक्का बसला ना? पण ही परंपरा गेल्या अनेक वर्षांपासून इथल्या संस्कृतीचा भाग बनली आहे..शाहजहाँपूरची ही 'जोडे मार' होळी देशभर प्रसिद्ध आहे. या परंपरेत एका व्यक्तीला 'लाट साहेब' बनवून म्हशीच्या गाडीवर बसवले जाते. त्यानंतर संपूर्ण शहरात त्याची धिंड काढली जाते आणि लोक त्यावर जोडे अन् झाडू फेकून मारतात. ही परंपरा इंग्रज अधिकाऱ्यांविरुद्ध असलेल्या भारतीय जनतेच्या रागाचे प्रतीक मानली जाते, जी आजही तितक्याच उत्साहात साजरी केली जाते..१८ मिरवणुका आणि 'लाट साहेबांचा' थाटहोळीच्या दिवशी शहरात एकूण १८ पारंपारिक मिरवणुका निघतात. यात 'मोठे लाट साहेब' आणि 'छोटे लाट साहेब' या दोन मिरवणुका मुख्य आकर्षण असतात. एका व्यक्तीला इंग्रज अधिकाऱ्याचे रूप देऊन त्याला जोड्यांनी मारत संपूर्ण शहरात फिरवले जाते. या अनोख्या मिरवणुकीत हजारो लोक सहभागी होतात आणि वातावरणात एक वेगळाच जोश पाहायला मिळतो..मशिदींना ताडपत्रीचे संरक्षणशहरातील जातीय सलोखा कायम राखण्यासाठी प्रशासन येथे विशेष खबरदारी घेते. मिरवणुकीच्या मार्गावर येणाऱ्या ९२ मशिदी आणि दर्गे होळीच्या ८ दिवस आधीच ताडपत्रीने झाकून टाकले जातात. चुकूनही धार्मिक स्थळांवर रंग पडू नये आणि कोणताही वाद होऊ नये, यासाठी ही अनोखी खबरदारी घेतली जाते. मशिदींच्या बाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात असतो..ड्रोन आणि बॉडी कॅमेऱ्यांची नजरयंदाची सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. मिरवणुकीवर ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच, सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलीस कर्मचारी 'बॉडी कॅमेरा' लावून फिरणार आहेत, जेणेकरून प्रत्येक घटनेचे थेट रेकॉर्डिंग होईल. अग्निशमन दलाच्या गाड्याही मार्गावर सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत..Beed News : बीडमध्ये ‘लेडी बाऊन्सर्स’ची एन्ट्री; बिल्डरभोवती महिला सुरक्षेची कडेकोट फौज! जमिनीच्या वादानंतर घेतला अनोखा निर्णय.दशकांपासून चालत आलेली ही परंपरा केवळ एक सण नसून, इतिहासाची आठवण आणि सामाजिक समन्वयाचा एक मोठा संदेश देते. रंगांचा उत्साह आणि कडक सुरक्षा यांच्यात शाहजहाँपूरची ही होळी आजही सर्वांसाठी कुतूहलाचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.