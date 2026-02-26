देश

Jodemar Holi: या गावात खेळली जाते 'अजब-गजब' जोडे मार होळी; मशिदींवर बांधली जाते ताडपत्री, पाहा काय आहे भानगड

The Unique Jodemar Holi Celebration: शाहजहाँपूरमध्ये जोडे मार होळी ही अनोखी परंपरा प्रत्येक वर्षी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. ‘लाट साहेब’ वर जोड्यांचा प्रहार करून शहरभर मिरवणूक निघते, ९२ मशिदी ताडपत्रीने संरक्षित केल्या जातात, सुरक्षा ड्रोन व बॉडी कॅमेऱ्यांनी पाहणी केली जाते.
jutamar holi shahajahanpur

रंगांच्या या उत्सवात सगळीकडे गुलालाची उधळण होत असताना, उत्तर प्रदेशातील शाहजहाँपूरमध्ये मात्र एक अतिशय विचित्र परंपरा पाहायला मिळते. येथे लोक एकमेकांवर रंग नाही, तर चक्क जोडे आणि झाडूने प्रहार करतात. ऐकून धक्का बसला ना? पण ही परंपरा गेल्या अनेक वर्षांपासून इथल्या संस्कृतीचा भाग बनली आहे.

