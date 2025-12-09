Uttar Pradesh: यूपीत पुन्हा एकदा एनकाऊंटर; फरार झालेला कुख्यात गँगस्टर समयदीन ठार

उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा पोलीस चकमक झाली आहे. शामली येथे पोलिसांनी समयदीन उर्फ सामा नावाच्या एका कुख्यात गुन्हेगाराला ठार मारले आहे. समयदीनचा मोठा गुन्हेगारी इतिहास होता आणि पोलिसांनी त्याच्यावर ५० हजार रुपयांचे इनाम घोषित केले होते..शामली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समयदीन यूपीतून पळून जाऊन कर्नाटकमध्ये राहत होता. त्याच्यावर २३ हून अधिक खटले दाखल होते आणि त्याने दक्षिण भारतातही काही गुन्हे केले होते. कर्नाटक राज्यातही त्याच्यावर तीन गुन्हे दाखल असल्याची माहिती आहे. समयदीन उर्फ सामा याच्या एनकाउंटरला पोलिसांचे मोठे यश मानले जात आहे. या चकमकीत एसओ (स्टेशन ऑफिसर) बाबरी जखमी झाल्याचीही बातमी आहे, मात्र आता त्यांची प्रकृती ठीक आहे..शेगाव तालुका हादरला ! 'चोरट्यांकडून पती-पत्नीला बांधून लोखंडी रॉडने गंभीर मारहाण'; लाखाेंचा ऐवज लंपस; गळ्यावरच सुरुा ठेवला अन्...पोलिसांवर केला हल्लामिळालेल्या माहितीनुसार, समयदीन उर्फ सामा बराच काळ फरार होता. पोलिसांनी त्याला अटक करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने अत्याधुनिक शस्त्रांनी पोलिसांवर हल्ला केला. पोलिसांनी आत्मसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात समयदीनला गोळी लागली. पोलिसांनी त्याला तातडीने रुग्णालयात नेले, जिथे थोड्याच वेळात डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..समयदीनकडून ९ एमएम (9 MM) आणि इंग्लिश बोरच्या दोन पिस्तुल जप्त करण्यात आल्या आहेत. समयदीन ठार झाल्यानंतर पोलीस आता त्याच्या टोळीशी संबंधित इतर लोकांचा शोध घेत आहेत..Marathi Breaking News: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....एसपींनी दिली माहितीशामलीच्या एसपींनी एनकाउंटरबद्दल माहिती देताना सांगितले की, समयदीनने यापूर्वीही अनेकदा गुन्हे केले आहेत आणि तो तुरुंगातही गेला होता. नंतर तो येथून फरार होऊन कर्नाटकात गेला. तो यूपी आणि दक्षिण भारतात राहून सतत गुन्हे करत होता. १८ ऑक्टोबरच्या रात्री शामलीत झालेल्या एका लूटमारीच्या घटनेत एक गुन्हेगार मारला गेला होता, तेव्हा समयदीन घटनास्थळावरून पळून गेला होता. एसपी म्हणाले, "आज एका मोठ्या गुन्हेगाराचा अंत झाला आहे." त्यांनी चकमकीत एसओ बाबरी यांना गोळी लागल्याची माहिती दिली, मात्र ते आता ठीक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.