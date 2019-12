म्हणून सोरेन यांनी मानले शरद पवारांचे आभार

पुणे : झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांचे ट्विटरवरून राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आभार मानल्यानंतर सोरेन यांनी तुम्हीच आम्हाला प्रेरणा दिली असे म्हटले आहे. सोरेन यांनीच शरद पवार यांचे ट्विटरवर आभार मानले असून पवारांकडून प्रेरणा मिळाली असल्याचे सांगितले आहे.

शरद पवार यांनी आम्हाला जिंकण्याची प्रेरणा दिली, असल्याची प्रतिक्रिया सोरेन यांनी दिली आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला पायउतार व्हावे लागले आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. या विजयाबद्दल देशभरातून सोरेन यांच्यावर अभिनंदनांचा वर्षाव होत आहे.

Thank you so much @PawarSpeaks ji. Your battle in Maharashtra has been inspiring for all of us. https://t.co/FMLfsgh9GJ

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) December 24, 2019