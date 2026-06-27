Sharda Riverfront: उत्तराखंडमध्ये तयार होतंय नवं 'हरिद्वार'! नदीकाठची आरती, सुंदर घाट आणि पर्यटकांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा

उत्तराखंडमधील चंपावत जिल्ह्यातील टनकपूर येथे शारदा नदीच्या तटावर वसलेले प्रसिद्ध 'शारदा घाट' आता एक जागतिक दर्जाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे. उत्तराखंड सरकारने या संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी तब्बल ३,३०० कोटी रुपयांच्या 'शारदा रिव्हरफ्रंट' (Sharda Riverfront) आणि भव्य आरती घाटाच्या निर्मितीची योजना आखली आहे. या ऐतिहासिक प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश टनकपूरला हरिद्वारच्या 'हर की पैडी' आणि ऋषिकेशच्या घाटांप्रमाणे एक आंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे हा आहे.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'ड्रीम प्रोजेक्ट' अंतर्गत या शारदा कॉरिडॉर (Sharda Corridor) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील १८५.२० कोटी रुपयांच्या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला असून, लवकरच प्रत्यक्ष पुनर्रचना सुरू होणार आहे..२०१३ च्या आपत्तीनंतर 'शारदा कॉरिडॉर'द्वारे नवीन पहाटवर्ष २०१३ मध्ये आलेल्या भीषण महापुरात शारदा नदीच्या अथांग प्रवासाने या जुन्या घाटाचे प्रचंड नुकसान केले होते. तेव्हापासून स्थानिक नागरिक आणि भाविकांकडून या घाटाच्या पुनर्बांधणीची मागणी सातत्याने होत होती. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर सुरुवातीला सिंचन विभागाने याचा प्रस्ताव तयार केला होता, परंतु नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून याचा समावेश भव्य 'शारदा कॉरिडॉर'मध्ये करण्यात आला.नवीन आराखड्यानुसार, हा घाट ५२० मीटर लांब आणि जवळपास ७५ मीटर रुंद केला जाणार आहे..Jhansi Mahalaxmi: झाशीच्या राणीची कुलदेवी कशी बनली स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रेरणास्थान? महालक्ष्मी मंदिरात राणी लक्ष्मीबाई स्वतःच्या हाताने वाढायच्या जेवण.आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि आधुनिक वैशिष्ट्येनवीन शारदा घाटाची रचना पूर्णपणे आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानावर आधारित असेल:अत्याधुनिक सोयी-सुविधा: आरती स्थळावर भाविकांच्या सोयीसाठी 'फ्लोर कूलिंग सिस्टीम' (Floor Cooling System) आणि पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' यंत्रणा बसवली जाईल.इको-फ्रेंडली व्यवस्था: परिसरातील घरांमधून येणारे सांडपाणी थेट नदीत न सोडता, त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया (Treatment) करून ते नदीच्या खालच्या प्रवाहात (Downstream) सोडले जाईल, ज्यामुळे नदीचे पाणी नेहमी शुद्ध आणि शीतल राहील.इतर आकर्षणे: घाटावर सुरक्षित स्नान क्षेत्र, सुंदर पायवाटा (पैदल पथ), भव्य प्रकाश व्यवस्था, सुगम मार्ग, कार्यशाळा, वाहनतळ (पार्किंग), मोठे मैदान आणि सुंदर मंडप उभारले जातील..धार्मिक महत्त्व आणि पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक माहितीशारदा महाआरती: सध्या येथे दररोज संध्याकाळी पवित्र मंत्रोच्चार आणि शंखध्वनीसह भव्य आरती केली जाते. नवरात्री आणि मोठ्या सणांच्या वेळी १०१ दिव्यांसह विशेष महाआरतीचे आयोजन केले जाते.पूर्णागिरी यात्रेचा मुख्य विसावा: देश-विदेशातून सुप्रसिद्ध 'मां पूर्णागिरी धाम' येथे जाणारे लाखो भाविक मुख्य मंदिराची चढाई सुरू करण्यापूर्वी या पवित्र शारदा नदीत स्नान करून स्वतःला शुद्ध करतात. तसेच छठ पूजा आणि गंगा दसऱ्याला येथे भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी होते.भेट देण्यासाठी उत्तम कालावधी: ऑक्टोबर ते मे हा काळ येथे जाण्यासाठी सर्वात चांगला मानला जातो. पावसाळ्यात (जुलै ते सप्टेंबर) नदीला येणारा पूर आणि मुसळधार पावसामुळे येथे जाणे टाळावे.आसपासची पर्यटन स्थळे: भाविक येथून जवळच असलेल्या चूका, बूम, खलढूंगा आणि ठुलीगाड यांसारख्या निसर्गरम्य ईको-रिसॉर्ट्सना आणि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानाशी संबंधित ऐतिहासिक स्थळांना भेट देऊ शकतात.या भव्य प्रकल्पामुळे उत्तराखंडमधील धार्मिक पर्यटनाला एक नवी दिशा मिळणार असून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.