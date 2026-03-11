Why Stale Food Is Offered on Chaitra Navratri Ashtami: आई शीतला देवीला शिळ्या अन्नाचा नैवेद्य का? कडा धामची अनोखी परंपरा चर्चेत

उत्तर प्रदेश: आई शीतला देवीला शिळ्या अन्नाचा नैवेद्य का? कडा धामची अजब श्रद्धा; 'बसियौडा' प्रसादाने दूर होतात आजार, पाहा काय आहे मान्यता? उत्तर प्रदेशातील कौशाम्बी जिल्ह्यातील कडा धाम येथे स्थित माँ शीतला देवीचे मंदिर हे ५१ शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. या मंदिरात चैत्र नवरात्रीमध्ये एक अतिशय अनोखी आणि प्राचीन परंपरा पाळली जाते, जिला 'बसियौडा' (शिळ्या अन्नाचा नैवेद्य) म्हटले जाते..चैत्र नवरात्रीच्या अष्टमीला माँ शीतला देवीला शिळे आणि थंड अन्न अर्पण करण्याची प्रथा आहे. या परंपरेमागे केवळ श्रद्धाच नाही, तर आरोग्याशी निगडित काही विशेष कारणेही सांगितली जातात..Premium|Sant Janabai Abhang : संत जनाबाईंच्या अभंगातून स्त्रीवादी विचारधारेचा उदय.काय आहे 'बसियौडा' परंपरा? माँ शीतला देवीला थंड आणि शिळे अन्न अत्यंत प्रिय असल्याचे मानले जाते. म्हणूनच सप्तमीच्या संध्याकाळीच पुरी, हलवा, कढी-भात, दही, खीर आणि धमुआ (बटाट्याची भाजी) असे विविध पदार्थ बनवून तयार केले जातात.. Jalna Book Festival Poor Response: लाखोंचा खर्च, पण वाचक गायब; जालना ग्रंथोत्सवाकडे साहित्यप्रेमींची पाठ;पुस्तक प्रदर्शनात दिवसभर वाचकच नाहीत.हे अन्न रात्रभर तसेच ठेवून अष्टमीच्या सकाळी विधीवत पूजा करून देवीला अर्पण केले जाते. देवीला भोग चढवल्यानंतर हाच 'बसियौडा' प्रसाद म्हणून भाविकांना वाटला जातो.आरोग्य आणि धार्मिक महत्त्व अशी मान्यता आहे की, माँ शीतला देवीचा हा शिळा प्रसाद ग्रहण केल्याने गोवर (Measles), कांजिण्या (Chickenpox) आणि त्वचेचे विकार होत नाहीत. ज्यांना हे आजार झाले आहेत, ते आईकडे नवस बोलतात आणि बरे झाल्यावर येथे येऊन दर्शन घेतात..शीतला' या नावाचा अर्थच थंडावा देणारी असा आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला शरीराला थंडावा मिळावा आणि पोटाचे विकार दूर व्हावेत, हा या प्रसादामागचा शास्त्रीय उद्देश असल्याचेही सांगितले जाते. हा नैवेद्य अर्पण केल्याने घरात सुख-समृद्धी नांदते आणि कुटुंबाचे रोगांपासून रक्षण होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..'मोठी माता' आणि 'बुढी माता' मंदिर समितीचे अध्यक्ष आत्म प्रकाश पांडे यांच्या मते, माँ शीतला ही आदि शक्तींमधील सर्वात मोठी देवी मानली जाते, म्हणून तिला श्रद्धेने 'बडी माता' किंवा 'बुढिया माता' असेही संबोधले जाते. पूर्वांचल आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या दिवशी विशेषतः दर्शनासाठी गर्दी करतात. आज अष्टमी असल्याने कडा धाममध्ये हजारो भाविकांनी हा 'बसियौडा' नैवेद्य दाखवून देवीचा आशीर्वाद घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.