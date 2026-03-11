देश

Why Stale Food Is Offered on Chaitra Navratri Ashtami: आई शीतला देवीला शिळ्या अन्नाचा नैवेद्य का? कडा धामची अनोखी परंपरा चर्चेत

Unique ‘Basiyoda’ Ritual at Maa Sheetla Devi Temple: उत्तर प्रदेशातील कौशांबी जिल्ह्यातील कडा धाम येथे चैत्र नवरात्रीच्या अष्टमीला माँ शीतला देवीला शिळ्या अन्नाचा ‘बसियौडा’ नैवेद्य अर्पण करण्याची अनोखी परंपरा आहे.
Why Stale Food Is Offered on Chaitra Navratri Ashtami

Why Stale Food Is Offered on Chaitra Navratri Ashtami

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश: आई शीतला देवीला शिळ्या अन्नाचा नैवेद्य का? कडा धामची अजब श्रद्धा; 'बसियौडा' प्रसादाने दूर होतात आजार, पाहा काय आहे मान्यता?

उत्तर प्रदेशातील कौशाम्बी जिल्ह्यातील कडा धाम येथे स्थित माँ शीतला देवीचे मंदिर हे ५१ शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. या मंदिरात चैत्र नवरात्रीमध्ये एक अतिशय अनोखी आणि प्राचीन परंपरा पाळली जाते, जिला 'बसियौडा' (शिळ्या अन्नाचा नैवेद्य) म्हटले जाते.

Loading content, please wait...
Hindu religion
food culture
religion
Navratri

Related Stories

No stories found.