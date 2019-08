शेहला रशीदचे आरोप निराधार; भारतीय लष्कराचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीवरून जेएनयूची माजी विद्यार्थिनी शेहला रशीद हिने भारतीय लष्करावर केलेले आरोप निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण लष्कराकडून देण्यात आले आहे. भारतीय लष्करावर आरोप केल्याने ट्विटरवर #arrestShehlaRashid हा ट्रेंड सुरु आहे.

जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यानंतर सरकारकडून अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. येथील इंटरनेट व दूरध्वनी सेवा बंद आहेत. मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. यावरून शेहला रशीदने ट्विट करत भारतीय लष्करावर आरोप केले आहेत. भारतीय लष्कराचे जवान काश्मीरमधील नागरिकांच्या घरांमध्ये जबरदस्तीने घुसून युवकांना ताब्यात घेत आहे, तसेच त्यांच्या घरात तोडफोडही करत आहे. जवान मुद्दाम रेशन फरशीवर फेकून देत आहेत आणि तांदळामध्ये तेल टाकून देत आहेत.

6) People who had satellite TV could watch the news till now. D2H subscriptions are expiring, and the only way to recharge is from outside the state. I've myself recharged D2H connections for a few people.

7) Officials going to different districts to review healthcare facilities

