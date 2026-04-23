Ramsar Site: 'शेखा तलावा'चा जागतिक डंका! उत्तर प्रदेशातील १२ वे 'रामसर स्थळ' घोषित; आता विदेशी पक्ष्यांना मिळणार हक्काचं घर!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा रोवला गेला आहे. अलिगढ जिल्ह्यातील शेखा झील (Shekha Lake) या पाणथळ जागेला केंद्र सरकारने अधिकृतपणे 'रामसर स्थळ' (Ramsar Site) म्हणून घोषित केले आहे. या घोषणेमुळे उत्तर प्रदेश आता सर्वाधिक रामसर स्थळे असलेले राज्य बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ही माहिती दिली. शेखा झील हे आता उत्तर प्रदेशातील १२ वे आणि भारतातील ९९ वे रामसर स्थळ ठरले आहे. या यशामुळे भारत आता १०० रामसर स्थळांच्या ऐतिहासिक टप्प्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे..शेखा झीलचे वैशिष्ट्य काय?प्रवासी पक्ष्यांचे माहेरघर: ही झील 'सेंट्रल एशियन फ्लायवे'वर (Central Asian Flyway) स्थित आहे. हिवाळ्यात रशिया आणि मध्य आशियातून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येणाऱ्या पक्ष्यांसाठी हे एक महत्त्वाचे विश्रांतीचे ठिकाण आहे.दुर्लभ प्रजाती: येथे प्रामुख्याने बार-हेडेड गूज (Bar-headed Goose), पेंटेड स्टॉर्क (Painted Stork) आणि विविध प्रकारची बदके पाहायला मिळतात.जैवविविधता: या तलावाचा परिसर जलीय परिसंस्थेसाठी अत्यंत पोषक असून येथे अनेक दुर्मिळ वनस्पती आणि पक्षी आढळतात..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केला आनंदमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आहेत. ते म्हणाले की, "या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरणाचा समतोल राखला जाणार नाही, तर अलिगढमध्ये स्थानिक पातळीवर पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. नवीन उत्तर प्रदेश पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.".'रामसर साईट' म्हणजे काय?रामसर स्थळ ही अशी पाणथळ जागा असते जिला 'रामसर कन्व्हेन्शन' अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचा दर्जा दिला जातो.महत्त्व: या जागांना 'पृथ्वीची किडनी' (Kidneys of the Earth) म्हटले जाते, कारण त्या पाणी शुद्ध करतात आणि कार्बन शोषून हवामान बदलाशी लढण्यास मदत करतात.उद्देश: पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवणे आणि स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे..अलिगढसाठी मोठी उपलब्धीअलिगढच्या वन संरक्षक श्रद्धा यादव यांनी सांगितले की, शेखा झीलला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळणे ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आता या तलावाला जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी आणि येथील जैवविविधता जपण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबवले जातील.ही घोषणा उत्तर प्रदेशातील निसर्गप्रेमी आणि पक्षी निरीक्षकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे.