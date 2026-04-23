Ramsar Site: 'शेखा तलावा'चा जागतिक डंका! उत्तर प्रदेशातील १२ वे 'रामसर स्थळ' घोषित; आता विदेशी पक्ष्यांना मिळणार हक्काचं घर!

अलिगढमधील शेखा झीलला रामसर दर्जा; उत्तर प्रदेशातील १२ वे, देशातील ९९ वे पाणथळ स्थळ ठरल्याने जैवविविधता, पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यटनाला नवी चालना
"अलिगढच्या 'शेखा तलावा'चा जागतिक डंका! उत्तर प्रदेशात आता १२ 'रामसर स्थळे'; विदेशी पक्ष्यांचा मुक्काम आता अधिक सुरक्षित"

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा रोवला गेला आहे. अलिगढ जिल्ह्यातील शेखा झील (Shekha Lake) या पाणथळ जागेला केंद्र सरकारने अधिकृतपणे 'रामसर स्थळ' (Ramsar Site) म्हणून घोषित केले आहे. या घोषणेमुळे उत्तर प्रदेश आता सर्वाधिक रामसर स्थळे असलेले राज्य बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ही माहिती दिली. शेखा झील हे आता उत्तर प्रदेशातील १२ वे आणि भारतातील ९९ वे रामसर स्थळ ठरले आहे. या यशामुळे भारत आता १०० रामसर स्थळांच्या ऐतिहासिक टप्प्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे.

Uttar Pradesh
UP
Tourism Plan
UP Assembly Election
Tourism
Yogi Adityanath

