Nitin Gadkari: पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांना भवितव्य नाही: केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, स्वच्छ इंधनाकडे वळण्याचा सल्ला..

नवी दिल्ली : ''पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहनांना काहीही भविष्य नाही. त्यामुळे वाहन उद्योगांनी वेगाने स्वच्छ इंधने आणि चांगल्या सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळावे,'' असा सल्ला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी दिला. 'बसवर्ल्ड कॉन्क्लेव्ह'मध्ये गडकरी बोलत होते. ते म्हणाले, ''भारत मोठ्या प्रमाणात इंधनाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. जीवाश्म इंधनाचा वापर खर्चिक असून, पर्यावरणासाठीही घातक आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगच पर्यायी इंधनाकडे वळत असून, त्याला पर्याय नाही. पेट्रोल व डिझेलवरील इंजिनांना भविष्य नाही, ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे..पारंपरिक इंधनांमुळे आयातीवरील अवलंबित्व व प्रदूषण यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे वाहन उत्पादकांनी जैवइंधनासारख्या पर्यायांशी जुळवून घ्यायला हवे. भविष्यातील वाहतूक ही किफायतशीर, स्वच्छ आणि देशांतर्गत उत्पादन होणाऱ्या इंधनावर अवलंबून असायला हवे.'' भविष्यातील तंत्रज्ञानावर बोलताना, ''हायड्रोजन ही महत्त्वाची संधी असून, या क्षेत्रात संशोधन करणे गरजेचे आहे,'' असेही त्यांनी सांगितले..सार्वजनिक वाहतुकीवर भरशहरे विस्तारत असल्यामुळे आणि महामार्गही वाढत असल्यामुळे देशातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेत, विशेषतः बससेवेमध्ये सुधारणा व्हायला हवी, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. बसचा दर्जाही वाढायला हवे, असे सांगताना ते म्हणाले, ''आरामदायी व सुरक्षित प्रवासासाठी जनतेच्या अपेक्षा वाढत आहेत. त्यामुळे उत्पादकांनी पावले उचलून जागतिक दर्जाचे उत्पादन करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.''