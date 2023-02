नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज तिसऱ्या दिवसाची सुनावणी पूर्ण झाली असून पाच सदस्यीय खंडपीठानं आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. यावर निकाल कधी देणार हे खडंपीठानं अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही.

पण नक्की कुठल्या मुद्द्यांवर निकाल येणं अपेक्षित आहेत, जाणून घेऊयात. (Shinde Vs Thackeray Maharashtra Power struggle verdict reserved But what issues are expected to be decided)

गेल्या तीन दिवसांपासून सुरु असलेल्या या सुनावणीत ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांकडून विविध मुद्द्यांवर जोरदार युक्तीवाद पार पडला. या प्रकरणात विविध मुद्द्यांवर निकाल येणं अपेक्षित आहे. पण सध्या हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडं जाणार की नाही? यावरच युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. इतर सर्व मुद्द्यांवर अद्याप युक्तीवाद व्हायचा आहे.

यासाठी कायद्याचा अक्षरशः किस पाडण्यात आला. पण आता निर्णय कोर्टानं राखून ठेवल्यानं शिंदे गट आणि ठाकरे गटासाठी न्यायालयीन लढाई सध्या खूपच अटितटीची बनली आहे.

कुठल्या मुद्द्यांवर निकाल येणं अपेक्षित?