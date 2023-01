नवी दिल्ली : शिवसेनेचं पक्षचिन्ह 'धनुष्यबाण' यावर कोणाचा हक्क आहे, यावर आज दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढं सुनावणी सुरु आहे. यावेळी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. यामध्ये त्यांनी शिवसेनेच्या घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला असून प्रतिनिधीसभा ठाकरेंकडेच असल्याचा दावा केला आहे. (Shiv Sena Symbol according to constitution representative assembly to be Thackeray group says Kapil Sibbal)

शिवसेनेच्या घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा ठाकरे गटाची आहे, शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभाच नाही. पक्ष सोडून गेलेले लोक प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाहीत. त्यामुळं घटनेनुसार, प्रतिनिधी सभा ठाकरेंकडेच आहे आणि प्रतिनिधी सभाच पक्ष चालवते, असं आयोगाला सांगत अॅड. कपिल सिब्बल यांनी मोठा डाव टाकला आहे.

शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही - सिब्बल

पक्षाच्या प्रतिनिधी सभेला हजेरी न लावता शिंदे गटाचे आमदार गुहावटीला का गेले? त्यांनी लोकशाहीनुसार आपलं म्हणणं मांडायला हवं होतं. राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटाने कागदपत्रे सादर केली आहेत का? असा सवाल विचारत शिंदे गट हा राजकीय पक्षच नाही, असंही यावेळी सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.