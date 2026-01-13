Love Marriage Case : प्रियकरासोबत पळून जावून लग्न केलं, त्यानेच तिला गळा आवळून संपवलं; दोन चिमुकल्यांचा आक्रोश होता हृदय पिळवटणारा

शिवमोगा : ‘तुझ्याशिवाय मी जगू शकणार नाही, माझं आयुष्य संपून जाईल,’ अशी साद घालत साखरपुडा झालेल्या तरुणीला पळवून नेत तिच्याशी लग्न करणाऱ्या पतीनेच तिचा घात केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दुसरं लग्न करण्याच्या हव्यासापोटी पतीने पत्नीचा गळा आवळून निर्घृण खून केला. ही घटना भद्रावती तालुक्यातील होलेहोन्नूरजवळ असलेल्या पंडरहळ्ळी कॅम्प परिसरात घडली..बोम्मनकट्टे पंडरहळ्ळी कॅम्प येथील रहिवासी गोपी (वय 28) हा सुपारी कामगार होता. दहावीपासून तो डी.बी. हळ्ळी येथील चंदनाबाई (वय 23) हिच्यावर प्रेम करत होता. मात्र, दोघे वेगवेगळ्या जातीचे असल्याने कुटुंबीयांनी या नात्याला विरोध केला. पुढे चंदनाबाईचा साखरपुडाही कुटुंबीयांनी दुसऱ्या तरुणाशी लावला..परंतु, गोपीने आपला हट्ट सोडला नाही. चित्रपटातील प्रसंगासारख्या पद्धतीने त्याने चंदनाबाईचे कारमधून अपहरण केले आणि तिच्याशी विवाह केला. ‘मी गोपीसोबतच राहीन,’ असे ठाम सांगत सर्वांचा विरोध झुगारून चंदनाबाई त्याच्यासोबत आली. मात्र, ज्याच्यासाठी तिने सगळं सोडलं, तोच तिच्या आयुष्याचा शत्रू ठरेल, याची तिला कल्पनाही नव्हती..एकतर्फी प्रेमाचा थरारक शेवट! 18 वर्षीय विद्यार्थ्यानं सॉफ्टवेअर अभियंता शर्मिलाचा केला खून; बेडरूममधील कपड्यांचा ढीग ठरला पुरावा.लग्नानंतर सुमारे सहा वर्षे संसार सुरळीत चालला. दोघांना दोन लहान मुलेही झाली. मात्र, कालांतराने गोपीचा स्वभाव बदलू लागला. तो क्लबमध्ये जाण्याचा आहारी गेला आणि तेथील तरुणींशी अनैतिक संबंध ठेवत असल्याचे उघडकीस आले. इतकंच नव्हे तर त्या तरुणींची नावे शरीरावर टॅटू करून घेण्यापर्यंत त्याची मजल गेली..या कारणांवरून पती-पत्नीमध्ये सतत वाद होत होते. ‘मी दुसरं लग्न करणार आहे, तू त्याला संमती दे,’ असा मानसिक छळ गोपी चंदनाबाईला करत होता. मागील रविवारी सायंकाळी या वादाला हिंसक वळण मिळालं. पत्नीशी खास बोलायचं आहे, असं सांगत गोपीने चंदनाबाईची बहीण आणि दोन्ही लहान मुलांना जबरदस्तीने घराबाहेर पाठवले. घरात कोणी नसताना पुन्हा दुसऱ्या लग्नाचा विषय काढून त्याने वाद घातला. चंदनाबाईने ठाम नकार दिल्यावर संतापाच्या भरात गोपीने तिचा गळा आवळून खून केला..घटनेनंतर काहीही माहिती नसल्याचा बनाव त्याने केला. मात्र, होलेहोन्नूर पोलिसांच्या सखोल चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. गोपीला अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गोपी यापूर्वी अल्पवयीन मुलीच्या प्रेमप्रकरणात मदत केल्याच्या आरोपाखाली पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत तुरुंगात जाऊन आला होता. प्रेमविवाह केलेल्या पत्नीचाच खून करून तो पुन्हा तुरुंगात पोहोचला आहे. चंदनाबाईच्या मृत्यूने तिच्या आई-वडिलांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून, आईविना पोरक्या झालेल्या दोन चिमुकल्यांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.