Shivjayanti 2026: आग्रा किल्ल्यात घुमला शिवरायांचा जयघोष! औरंगजेबाच्या दरबारातील 'ती' शौर्यगाथा पुन्हा जिवंत; फडणवीसांनी दिली गुड न्यूज

आग्र्याच्या ऐतिहासिक किल्ल्यात गुरुवारी 'जय भवानी, जय शिवाजी'च्या जयघोषाने अवघे वातावरण शिवमय झाले. छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य लेझर शोमध्ये शिवरायांची शौर्यगाथा जिवंत करण्यात आली. या दिमाखदार सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष उपस्थिती लावली होती..आग्रा किल्ल्याच्या परिसरात सलग चौथ्या वर्षी शिवजयंतीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी एक मोठी घोषणा केली. आग्र्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत पावले उचलली असून जमिनीचे संपादन सुरू झाले आहे. पुढील वर्षापासून या स्मारकाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले..कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सादर केलेला लेझर शो आणि 'इंडियाज गॉट टैलेंट' फेम विवेक पाटील यांची कलाकृती. या सादरीकरणातून शिवरायांचा इतिहास आणि त्यांची युद्धकला पाहून उपस्थित प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले. औरंगजेबाच्या नजरकैदेतून शिवराय ज्या पद्धतीने मिठाईच्या पेट्यांतून निसटले, तो रोमहर्षक इतिहास यावेळी लेझर शोच्या माध्यमातून दाखवण्यात आला..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात इतिहासाच्या पुस्तकांवरही भाष्य केले. पूर्वी शालेय पुस्तकांत मुघलांवर अनेक पाने असायची आणि शिवरायांचा उल्लेख फक्त एका परिच्छेदात असायचा. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून मराठा साम्राज्याला योग्य स्थान दिले जात आहे, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच २०३० मध्ये शिवरायांची ४०० वी जयंती साजरी होईल, तेव्हा आग्र्यातील कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूषवतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली..या सोहळ्यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातून शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने आग्र्यात दाखल झाले होते. आग्र्यात उभारले जाणारे शिवरायांचे हे स्मारक येणाऱ्या पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरेल आणि पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनेल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.