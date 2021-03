संजय राऊतांच्या घरी महाराष्ट्राच्या खासदारांसाठी डिनर, प्रसिद्ध गायिकेची संगीत मैफिलही

परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बनंतर राज्यातील वातारण ढवळून निघालं आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत या प्रकरणावर चर्चा सुरु आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीं एकीकडे वेगानं सुरु असताना दुसरीकडे शिवसेनेनं दिल्लीत राज्यातील खासदारांसाठी डिनर डिप्लोमसीचं आयोजन केलं आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या दिल्लीतील निवसस्थानावर या डिनर डिप्लोमसीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यावेळी प्रसिद्ध गायिकेची संगीत मैफिलही होणार आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी होणाऱ्या स्नेहभोजनाला राज्यातील सर्व पक्षाच्या खासदारांना आमंत्रण देण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार सहकुटुंब हजर राहणार असल्याची माहितीही मिळत आहे. दुसरीकडे भाजप खासदारही डिनरला उपस्थित राहणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. संजय राऊत यांच्या दिल्लीतील ’15, सफदरजंग लेन’ या निवासस्थानी स्नेहभोजनासह संगीत मैफलीचं आयोजन करण्यात आले आहे. सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकूर यांच्या संगीत मैफलीचे यावेळी आयोजन करण्यात आले आहे.

संजय राऊत यांचं टीकास्त्र - विरोधकांच्या आरोपांवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी खास आपल्या शैलीत उत्तर दिलं आहे. संजय राऊत यांनी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद घेत भाजापावर टीकास्त्र सोडलं आहे. काही चुकीचं झालं असेल तर त्यासाठी महाराष्ट्रातील गृहखातं सक्षम आहे, त्यासाठी केंद्रात जायची गरज नाही. राज्यातील विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून आलेत. त्यांनी त्यांच्याकडील सगळा डाटा घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेऊन चर्चा करायला हवी होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रात दिलेल्या अहवालात दम नसल्यामुळेच ते दिल्लीत पोहचले, असं यावेळी संजय राऊत म्हणाले. अशा प्रकारचे भिजलेले फटाके वारंवार वात लावून फोडण्याची दिल्लीला सवय आहे. आम्ही याकडे गंमत म्हणून पाहत आहोत. पुढचा सिनेमा कोणता तयार करतायेत याकडे आम्ही पाहतोय, असंही राऊत म्हणाले.

