Ujjain: महाकाल भक्तांना धक्का! आता 'फ्री'मध्ये पाहता येणार नाही भस्म आरती; मंदिर समितीचा मोठा निर्णय, पाहा नवीन नियम

उज्जैनच्या श्री महाकालेश्वर मंदिरात होणाऱ्या विश्वप्रसिद्ध भस्म आरतीच्या नियमांमध्ये मंदिर समितीने मोठे बदल केले आहेत. आता भस्म आरतीसाठी मिळणारी 'मोफत' एन्ट्री आणि ऑफलाइन बुकिंग पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून, भाविकांना आता खिशाला चाट बसणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, महाकाल मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना आता नवीन नियमावलीचे पालन करावे लागेल. या बदलामुळे प्रामुख्याने कमी बजेटमध्ये प्रवास करणाऱ्या भाविकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..काय आहेत नवीन नियम?१. मोफत एन्ट्री बंद: पूर्वी भस्म आरतीसाठी १७०० लोकांपैकी ३०० लोकांना मोफत प्रवेश मिळत असे. आता हा कोटा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून, प्रत्येक भाविकाला २०० रुपये शुल्क द्यावे लागेल.२. ऑफलाइन परमिशन बंद: आता मंदिरात जाऊन तासनतास रांगेत उभे राहून ऑफलाइन परवानगी घेण्याची सोय बंद झाली आहे. सर्व बुकिंग आता केवळ ऑनलाइनच करावे लागेल.३. बुकिंग कालावधीत बदल: पूर्वी भस्म आरतीचे बुकिंग ३ महिने आधी करता येत होते, आता ती मर्यादा १ महिना करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, मे महिन्याचे बुकिंग २१ एप्रिलपासून सुरू होईल..ऑनलाइन बुकिंग कसे करावे?भस्म आरतीसाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. भाविकांनी www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन बुकिंग करणे आवश्यक आहे.वेळ: दर्शनाच्या एक दिवस आधी सकाळी ८ वाजता बुकिंग विंडो उघडते.नियम: ही प्रक्रिया 'आधी येणाऱ्यास प्राधान्य' (First Come, First Served) या तत्त्वावर चालते. त्यामुळे सकाळी ८ वाजता वेळेवर लॉगिन करणे गरजेचे आहे..संध्या आणि शयन आरतीचे दरकेवळ भस्म आरतीच नाही, तर इतर आरत्यांचे नियमही कडक करण्यात आले आहेत:संध्या आणि शयन आरती: या आरत्यांसाठी प्रति व्यक्ती २५० रुपये शुल्क आकारले जाते.वेळ: संध्या आरतीचे बुकिंग दुपारी १२ वाजता, तर शयन आरतीचे बुकिंग सायंकाळी ४ वाजता सुरू होते..सामान्य दर्शनासाठी दिलासाज्या भाविकांना आरत्यांचे विशेष बुकिंग करणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी 'चलित दर्शन' (Chalit Darshan) ही सुविधा अजूनही मोफत उपलब्ध आहे. या सुविधेमुळे सामान्य भाविक रांगेतून जाऊन महादेवाचे दर्शन घेऊ शकतात.या नवीन बदलांमुळे मंदिर प्रशासनाला गर्दीचे नियोजन करणे सोपे जाईल, असा दावा समितीने केला आहे. मात्र, भाविकांना आता त्यांच्या उज्जैन दौऱ्याचे नियोजन किमान महिनाभर आधी आणि अतिशय काटेकोरपणे करावे लागणार आहे.