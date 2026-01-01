Faridabad Crime : मोटारीत अत्याचार करून पीडितेला रस्त्यावर फेकले; उत्तर प्रदेशच्या फरिदाबादेतील धक्कादायक घटना

फरिदाबाद - येथे धावत्या मोटारीमध्ये नराधमांनी एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार करून तिला रस्त्याच्या कडेला फेकून दिल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी पहाटे घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली आहे. .संबंधित विवाहिता ही घरी जाण्यासाठी वाहनाची वाट पाहात रस्त्याच्या कडेला उभी असताना अचानक एक चारचाकी तिच्या समोर येऊन थांबली. नराधमांनी तिला घरी सोडण्याची तयारी दाखवीत मोटारीमध्ये बसविले. यानंतर संबंधित मोटार भरधाव वेगामध्ये गुडगाव रोडच्या दिशेने निघून गेली..तब्बल अडीच तास ही मोटार रस्त्यावर धावत होती. याकाळातच तिच्यावर नराधमांनी अत्याचार केला. तिने त्यांचा प्रतिकार करण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो निष्फळ ठरला. साधारणपणे मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास त्या नराधमांनी पीडितेला ‘एसजीएम’ नगरमधील राजाचौक परिसरातील रस्त्यावर फेकून दिले.यामुळे पीडितेच्या चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. यानंतर त्या महिलेने तिच्या बहिणीशी संपर्क साधला तसेच घडलेल्या प्रसंगाची माहिती दिली. तिच्या कुटुंबीयांनी यानंतर तिला तातडीने रुग्णालयामध्ये दाखल केले. सध्या तिची प्रकृती गंभीर पण स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली..‘तीन तासांत ती परतणार होती’पीडितेच्या बहिणीने दिलेल्या माहितीनुसार, वाद झाल्यामुळे ती मित्राच्या घरी निघाली होती. तीन तासांमध्ये आपण घरी परत येऊ, असे तिने सांगितले होते. पीडित महिला ही विवाहित असून तिला तीन मुले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.