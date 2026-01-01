देश

Faridabad Crime : मोटारीत अत्याचार करून पीडितेला रस्त्यावर फेकले; उत्तर प्रदेशच्या फरिदाबादेतील धक्कादायक घटना

फरिदाबाद येथे धावत्या मोटारीमध्ये नराधमांनी एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार करून तिला रस्त्याच्या कडेला फेकून दिल्याची धक्कादायक घटना घडली.
फरिदाबाद - येथे धावत्या मोटारीमध्ये नराधमांनी एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार करून तिला रस्त्याच्या कडेला फेकून दिल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी पहाटे घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली आहे.

