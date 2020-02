आप आमदाराच्या गाड्यांवर गोळीबार; एकाचा मृत्यू

नवी दिल्ली : आपचे नवनिर्वाचित आमदार नरेश यादव यांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर काही अज्ञातांनी मंगळवारी रात्री गोळीबार केल्याने खळबळ निर्माण झाली आहे. या गोळीबारामध्ये पक्षाचा एक कार्यकर्ता मृत्युमुखी पडला.

किशनगड गावामध्ये ही घटना घडली. यादव हे त्यांच्या समर्थकांसह घरी परतत असतानाच रात्री त्यांच्या वाहनांवर गोळीबार करण्यात आला होता. या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी एका व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.

Delhi: Delhi: Shots fired at the convoy of Naresh Yadav, Aam Aadmi Party (AAP) MLA from Mehrauli on Aruna Asaf Ali Marg, last night. One party volunteer lost his life while another has been injured in the incident. pic.twitter.com/UREQkDVEkB

— ANI (@ANI) February 11, 2020