उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल जिल्ह्यातील थलीसैंण परिसरात दूधातोली पर्वतरांगेत समुद्रसपाटीपासून सुमारे ६,५०० फूट उंचीवर असलेल्या रामायणकालीन श्रृंग ऋषी आश्रमाचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. पुढील दोन वर्षांत येथे भव्य मंदिर, धर्मशाळा आणि श्रृंग ऋषींची विशाल प्रतिमा उभारण्याची योजना आहे. या स्थळाला धार्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात येणार आहे..भाऊबीजेनिमित्त कॅबिनेट मंत्री धन सिंह रावत यांनी ११ हून अधिक गावांतील ग्रामस्थांसोबत सुमारे १२ किलोमीटरचा दुर्गम पायी प्रवास करून आश्रमाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी पूजा केली आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधला. आश्रमाचा विकास करून परिसरातील इतर धार्मिक स्थळांनाही पर्यटन सर्किटशी जोडण्याची घोषणा त्यांनी केली.रामायणाशी संबंधित पौराणिक महत्त्वश्रृंग ऋषी आश्रमाचा संबंध रामायणातील बालकांडातील कथेशी जोडला जातो. पौराणिक मान्यतेनुसार, अयोध्येचे राजा दशरथ यांनी पुत्रप्राप्तीसाठी केलेला पुत्रकामेष्टी यज्ञ श्रृंग ऋषींनी संपन्न केला होता. या यज्ञातून मिळालेल्या पायसामुळे श्रीराम, भरत, लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न यांचा जन्म झाल्याची कथा सांगितली जाते.श्रृंग ऋषींचा विवाह राजा दशरथ यांच्या कन्या शांता यांच्याशी झाला होता. दूधातोली पर्वतरांगेतील निसर्गरम्य परिसर ही श्रृंग ऋषींची तपोभूमी असल्याची स्थानिक मान्यता आहे. घनदाट जंगलांमध्ये वसलेल्या या आश्रमापर्यंत पोहोचण्यासाठी सध्या दुर्गम मार्गाने पायी प्रवास करावा लागतो..दोन वर्षांत मंदिर, धर्मशाळा आणि भव्य प्रतिमामंत्री धन सिंह रावत यांनी ग्रामस्थांसोबत आश्रमापर्यंतचा सुमारे १२ किलोमीटरचा पायी प्रवास केला. या भेटीदरम्यान ग्रामस्थांनी आश्रमाच्या विकासाची मागणी मांडली. त्यानंतर मंत्र्यांनी पुढील दोन वर्षांत येथे भव्य मंदिर, यात्रेकरूंसाठी धर्मशाळा आणि श्रृंग ऋषींची विशाल प्रतिमा उभारण्याची योजना असल्याचे सांगितले.या कामांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. आश्रमाकडे जाणारे रस्ते आणि पायी मार्ग सुधारण्यावरही भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे भाविकांना या ठिकाणी पोहोचणे अधिक सोयीचे होईल..अनेक धार्मिक स्थळे पर्यटन सर्किटशी जोडणारश्रृंग ऋषी आश्रमासोबतच पौडी गढवालमधील अन्य धार्मिक स्थळांचाही एकत्रित विकास करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये पैठाणी येथील राहु मंदिर, बूंखाल कालिंका मंदिर, भैरव मंदिर, ताराकुंड, बिनसर महादेव आणि हंसेश्वर महादेव मंदिरांचा समावेश आहे.या धार्मिक स्थळांना एकाच पर्यटन सर्किटमध्ये जोडल्यास भाविकांना परिसरातील विविध मंदिरांना भेट देणे शक्य होईल. तसेच रस्ते आणि मूलभूत सुविधांचा विकास झाल्यास पर्यटनाला चालना मिळू शकते..स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधीश्रृंग ऋषी आश्रम आणि परिसरातील मंदिरांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास झाल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मदत होण्याची अपेक्षा आहे. पर्यटकांची संख्या वाढल्यास स्थानिक तरुणांना होमस्टे, पर्यटन मार्गदर्शक, वाहतूक आणि अन्य पर्यटनविषयक सेवांमधून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.दुर्गम भागातील या पौराणिक स्थळाला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन धार्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.