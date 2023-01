नवी दिल्ली : अमेरिकेत विमान उड्डाणांच्या नियंत्रण यंत्रणेत बिघाड झाल्यानं मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून सर्वच्या सर्व विमानांची उड्डाणं रद्द झाली आहेत. पण याचा भारतातील विमान सेवेवर काही परिणाम झालाय का? किंवा होऊ शकतो का? याबाबत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयनं (DGCA) स्पष्टीकरण दिलं आहे. (shutdown of airlines in USA Will affect flights in India DGCA gave clarification)

भारतावर काय झाला परिणाम?

अमेरिकेतील विमानसेवा ठप्प झाल्यानंतर DGCA कडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. DGCA च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "भारतातील सर्व विमानतळांवर कामकाज सामान्य आहे. यूएस फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या बिघाडाचा भारतातून अमेरिकेला जाणाऱ्या फ्लाइटवर कोणताही परिणाम झालेला नसल्याचं DGCA नं स्पष्ट केले आहे.