Middle East Tensions : भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करा; सिद्धरामय्या यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र, आंतरमंत्रालयीन यंत्रणा स्थापनेची मागणी

Indian Safety : मध्य पूर्वेतील वाढत्या भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बंगळूर, (पीटीआय) : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मध्य पूर्वेतील वाढत्या भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कन्नडिग, तसेच इतर भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

