Middle East Tensions : भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करा; सिद्धरामय्या यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र, आंतरमंत्रालयीन यंत्रणा स्थापनेची मागणी

बंगळूर, (पीटीआय) : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मध्य पूर्वेतील वाढत्या भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कन्नडिग, तसेच इतर भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली..पत्रात त्यांनी नागरिकांना भारतात आणण्याची तयारी सुरू करणे, राजनैतिक संपर्क वाढवणे आणि विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन यंत्रणा स्थापन करण्याची विनंती केली आहे. .Premium|India National security: भक्कम अंतर्गत सुरक्षेच्या दिशेने.. .मध्य पूर्वेतील वेगाने बदलणाऱ्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे विमानसेवा रद्द होणे आणि कर्नाटक तसेच भारतातील रहिवासी, कामगार, विद्यार्थी व प्रवासी यांच्यात अनिश्चितता निर्माण झाल्याची गंभीर चिंता त्यांनी व्यक्त केली. . नागरी जिल्हा आपत्कालीन केंद्रे २४ तास कार्यरत कर्नाटकाने राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रआणि सर्व जिल्हा आपत्कालीन केंद्रे २४ तास कार्यरत केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आम्ही नवी दिल्लीतील कर्नाटक निवासी आयुक्त कार्यालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या रॅपिड रिस्पॉन्स सेलशी सातत्याने संपर्कात आहोत..Mumbai: मोदी-मॅक्रॉन यांच्या मुंबई दौऱ्यासाठी वाहतूक पोलीस सतर्क; १३ तास वाहतुकीत बदल, 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी .केंद्राशी सुरळीत समन्वय राहावा, यासाठी वरिष्ठ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले. उड्डाण मंत्रालयाने जारी केलेल्या हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध व विविध पश्चिम आशियाई देशांनी जारी केलेल्या सूचनांचा उल्लेख करत मोठ्या संख्येने कन्नडिग आणि इतर भारतीय नागरिक अडकले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. .विशेषतः युएई त्यातही दुबईसारख्या प्रमुख ट्रान्झिट केंद्रांमध्ये अनेक जण अडकले आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, भारतीय दूतावास व वाणिज्य दूतावासांमार्फत सातत्याने देखरेख, संरक्षण व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राजनैतिक संपर्क अधिक मजबूत केले पाहिजे. .गरज भासल्यास प्राधान्याने स्थलांतर किंवा विशेष परतावा उड्डाणे सुरू करण्याची तयारी ठेवावी, जेणेकरून अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे आणि वेळेत परत आणता येईल, अशीही मागणी त्यांनी केली. .तसेच परराष्ट्र मंत्रालय, नागरी उड्डाण मंत्रालय, राज्य सरकारे आणि विमान कंपन्या यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन कार्यबल स्थापन करण्याचे सुचवले. कन्नडिग आणि नागरिकांच्या कुटुंबीयांसाठी नोंदणी, माहिती अद्ययावत देणे आणि केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली तयार करण्याचेही त्यांनी सुचवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.