Karnataka CM : सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री; डी के शिवकुमारांना मिळालं हे पद; शपथविधीचा मुहूर्त ठरला!

कर्नाटकच्या राजकीय गोटातून मोठी अपडेट समोर आली आहे. सिद्धरामय्या हे कर्नाटकचे पुढील मुख्यमंत्री आणि डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. इतके नव्हे तर शपथविधीचा मुहूर्तदेखील ठरला आहे. (Siddaramaiah to take oath as Karnataka CM on May 20 Shivakumar to be his deputy )

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी कर्नाटक सरकार स्थापनेसाठी एकमत केले. 20 मे रोजी बंगळुरू येथे शपथविधी सोहळा होणार आहे.(Latest Marathi News)

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन दिवसांपासून कर्नाटकात राजकीय नाट्य सुरु आहे. दरम्यान, मध्यरात्री जोरदार चर्चेनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे सरकार स्थापनेसाठी एकमत झाले. सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार हे कर्नाटकातील काँग्रेसच्या विजयाचे मुख्य शिल्पकार होते.(Latest Marathi News)

20 मे रोजी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठकही बोलावण्यात आली आहे, ज्यामध्ये 75 वर्षीय सिद्धरामय्या दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनणार आहेत