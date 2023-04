नवी दिल्ली : रमजानचा पवित्र महिना आता संपला असून आज ईदचा चंद्र दिसल्यानं उद्या (२२ एप्रिल) देशभरात ईद-उल-फित्र अर्थात रमजान ईद साजरी होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर मुस्लिम बांधवांमध्ये या उत्सवाचा उत्साह असून त्यादृष्टीनं ते तयारीलाही लागले आहेत. यामुळं गेल्या महिन्याभरापासून सुरु असलेले रोजेही आता संपले आहेत. (sighting of cresent moon Eid ul Fitr to be celebrated in India tomorrow)

कालच सौदी अरेबिया आणि अखाती देशांमध्ये ईदचा चंद्र दिसला होता त्यामुळं आजच त्या ठिकाणी ईद साजरी झाली. आज भारतातही चंद्र दिसल्यानं मुस्लिम धर्मियांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. शिया चंद समितीनं शुक्रवारी चंद्र दिसल्याची घोषणा करत उद्या ईद साजरी होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

शिरखुर्म्यासाठी ओळखली जाते रमजान ईद

ईद-उल-फित्र अर्थात रमजान ईद साजरी करताना मुस्लिम धर्मियांच्या घरी खिरखुर्म्याचा खास बेत असतो. यांसह अनेक गोड पदार्थही केले जातात. या फराळासाठी नातेवाईक आणि शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना निमंत्रणही दिलं जातं. मुस्लिम समाजातील हा सर्वात पवित्र आणि मोठा सण असल्यानं या दिवशी नवीन कपड्यांसह भेटवस्तू दिल्या जातात.