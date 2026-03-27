CM Mohan Yadav: सिंहस्थ २०२८ ची जय्यत तयारी! CMनी केली क्षिप्रा घाटांची पाहणी; भाविकांच्या सोयीसाठी दिले 'हे' कडक निर्देश

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने उज्जैनमध्ये क्षिप्रा नदीवर सुरू असलेल्या घाट बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. २०२८ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ महाकुंभाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश होता..मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी श्री अंगारेश्वर आणि श्री सिद्धवट मंदिरांच्या दरम्यान क्षिप्रा नदीवर नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या घाटांचे बारकाईने निरीक्षण केले. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, भाविकांना सुविधा देण्यात कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही..मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले महत्त्वाचे निर्देशभाविकांचा प्रवास आणि स्नान सुखकर व्हावे यासाठी डॉ. यादव यांनी अधिकाऱ्यांना खालील सूचना केल्या:वस्त्र बदलण्याची सोय: नवनिर्मित घाटांच्या प्रत्येक २०० मीटर क्षेत्रात महिला आणि पुरुष भाविकांसाठी कपडे बदलण्याची (Changing Rooms) सुसज्ज व्यवस्था असावी.स्वच्छता गृहे: घाटांच्या जवळ ठराविक अंतरावर (दर २०० मीटरवर) आधुनिक शौचालये आणि सुविधा केंद्रे उभारण्याचे आदेश त्यांनी दिले.प्रवेश मार्ग: मुख्य घाटांपर्यंत पोहोचणे सुलभ व्हावे, यासाठी दर ५०० मीटरवर पायऱ्या किंवा पर्यायी पोहोच मार्ग (Access Roads) विकसित करावेत.रुंद घाट: स्नानासाठी घाटाची रुंदी सुमारे ५ मीटर असावी, जेणेकरून गर्दीच्या वेळी भाविकांना बसण्यासाठी आणि चालण्यासाठी पुरेशी जागा मिळेल..सिद्धवट आणि अंगारेश्वर जोडणारा नवीन पूलमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी दोन्ही प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या निर्माणाधीन पुलाचीही पाहणी केली. या पुलामुळे श्री सिद्धवट आणि श्री अंगारेश्वर मंदिरांमधील अंतर कमी होईल आणि भाविकांना एक सुरक्षित पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.सिंहस्थ महापर्वाच्या वेळी लाखो भाविकांची गर्दी विभागण्यासाठी हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे..निसर्ग आणि अध्यात्माचा संगमआपल्या ६२ व्या वाढदिवसानिमित्त उज्जैनमध्ये उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी घाटांच्या आसपास वृक्षारोपण आणि सौंदर्यीकरण करण्यावरही भर दिला. क्षिप्रा नदीचे शुद्धीकरण आणि घाटांचे मजबुतीकरण हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.उज्जैनमध्ये सिंहस्थाच्या तयारीला मिळालेली ही गती पाहता, आगामी कुंभमेळा अधिक भव्य आणि शिस्तबद्ध होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.