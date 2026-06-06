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Singodi Sweet: पानामध्ये गुंडाळून दिली जाणारी उत्तराखंडची अनोखी 'सिंगोडी' मिठाई! चारधाम यात्रेला जाताय तर चव चाखायला विसरू नका

Origin of Singodi Sweet in Kumaon Region: चारधाम यात्रेदरम्यान मिळणारी ही नैसर्गिक, सुगंधी आणि आयुर्वेदिक गुणांनी युक्त मिठाई पर्यटकांना तिच्या अनोख्या चवीमुळे आणि पर्यावरणपूरक सादरीकरणामुळे विशेष आवडते.
Singodi Sweet:

Singodi Sweet:

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडची देवभूमी ही केवळ तिथल्या अथांग निसर्गासाठी आणि पवित्र तीर्थक्षेत्रांसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर ती तिथल्या आगळ्यावेगळ्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीसाठीही जगभर ओळखली जाते. उत्तराखंडच्या कुमाऊं प्रांतातील अशाच अनेक प्रसिद्ध खाद्यपदार्थांपैकी एक म्हणजे 'सिंगोडी मिठाई'!

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traditional Indian sweets