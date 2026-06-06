Singodi Sweet: पानामध्ये गुंडाळून दिली जाणारी उत्तराखंडची अनोखी 'सिंगोडी' मिठाई! चारधाम यात्रेला जाताय तर चव चाखायला विसरू नका

उत्तराखंडची देवभूमी ही केवळ तिथल्या अथांग निसर्गासाठी आणि पवित्र तीर्थक्षेत्रांसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर ती तिथल्या आगळ्यावेगळ्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीसाठीही जगभर ओळखली जाते. उत्तराखंडच्या कुमाऊं प्रांतातील अशाच अनेक प्रसिद्ध खाद्यपदार्थांपैकी एक म्हणजे 'सिंगोडी मिठाई'! .चारधाम यात्रेदरम्यान (Char Dham Yatra) बद्रीनाथ-केदारनाथ किंवा कुमाऊंच्या डोंगराळ भागात फिरायला येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाने या मिठाईची चव कधी ना कधी नक्कीच चाखलेली असते. या मिठाईचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ती कोणत्याही प्लास्टिक किंवा कागदाच्या डब्यात न देता, एका विशिष्ट झाडाच्या पानात गुंडाळून म्हणजेच 'कोन' (Cone) करून दिली जाते. पण ही मिठाई पानात का गुंडाळली जाते आणि ते पान कोणत्या झाडाचे असते, यामागचा रंजक इतिहास फार कमी लोकांना माहीत आहे..Whatsapp Update : सीन करताच गायब होणार मेसेज! व्हॉट्सॲपमध्ये होतेय View Once Message फीचरची एन्ट्री; पाहा कसं वापरायचं?.मालू'च्या पानाची जादू आणि निसर्गाचे सुरक्षा कवचबागेश्वर येथील प्रसिद्ध मिष्ठान्न विक्रेते नरेंद्र राणा यांनी सांगितले की, सिंगोडी मिठाई ज्या पानात गुंडाळली जाते, ते पान 'मालू' (Malu Tree) नावाच्या एका सदाबहार झाडाचे असते. हे झाड डोंगराळ भागात सर्व ऋतूंमध्ये सहज उपलब्ध होते. या मिठाईला मालूच्या पानात लपेटण्यामागे अनेक शास्त्रीय आणि पारंपरिक कारणे आहेत:चव आणि सुगंध: मालूच्या पानात गुंडाळल्यामुळे मिठाईला एक विशिष्ट सुवास आणि अप्रतिम चव प्राप्त होते. ही मिठाई खाताना मालूच्या पानाचा ताजेपणा थेट जाणवतो.आयुर्वेदिक गुणधर्म: मालूच्या पानांमध्ये अनेक औषधी आणि आयुर्वेदिक गुण असतात. जेव्हा गरम मिठाई या पानात ठेवली जाते, तेव्हा पानाचे हे नैसर्गिक गुणधर्म मिठाईमध्ये मिसळतात.नॅचरल प्रिसर्व्हेटिव्ह (ताजेपणा): हे पान मिठाईसाठी एका नैसर्गिक 'सुरक्षा कवचा'सारखे काम करते. यामुळे मिठाई रासायनिक घटकांशिवाय दीर्घकाळ टिकते आणि तिची चव व ताजेपणा (Freshness) खराब होत नाही..अशी आहे बनवण्याची पद्धतकुमाऊंच्या संस्कृतीत सिंगोडी मिठाईला तिथल्याच प्रसिद्ध 'बाल मिठाई'चा (Bal Mithai) मुख्य सोबती मानले जाते. या वैशिष्ट्यामुळे अनेक लोक याला 'पत्ता मिठाई' (Panna Mithai) म्हणूनही ओळखतात.ही मिठाई बनवण्याची प्रक्रिया अतिशय रंजक आहे. सर्वप्रथम जंगलातून मालूची ताजी पाने तोडून आणली जातात. ती स्वच्छ पाण्याने धुवून त्यांचे दोन समान भाग केले जातात. त्यानंतर या पानाला हाताने वळवून 'कोन' म्हणजेच आईस्क्रीमच्या कोनासारखा आकार दिला जातो. हा आकार तसाच राहावा म्हणून त्याला सुईच्या आकाराची एक बारीक लाकडी काडी (पिनी) लावून सुरक्षित केले जाते..Viral Video: रस्त्याच्या कडेला जादू करत होता मुलगा; व्हिडिओ पाहून आनंद महिंद्रा म्हणाले, ‘याला शोधा!’ .दुसरीकडे, शुद्ध खवा मंद आचेवर तासतासभर शिजवून चांगला घट्ट आणि एकजीव केला जातो. या खोबऱ्याच्या मिश्रणात किसलेले सुके खोबरे मिळवून एक मऊ, सुगंधी सारण तयार केले जाते. हे तयार सारण मालूच्या पानाच्या कोनामध्ये दाबून भरले जाते आणि थंड होऊन जमण्यासाठी (Set) ठेवून दिले जाते. अशा प्रकारे पारंपारिक सिंगोडी मिठाई तयार होते.उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये चारधाम यात्रेची गर्दी शिगेला पोहोचलेली असताना, केदारनाथ-बद्रीनाथ मार्गावरील स्थानिक बाजारपेठांमध्ये या सेंद्रिय, पर्यावरणपूरक आणि चवदार 'सिंगोडी' मिठाईला पर्यटकांकडून सर्वाधिक पसंती मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.