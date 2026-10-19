Sinhastha 2028: मोरांच्या संवर्धनासाठी मध्य प्रदेशात नवा प्रकल्प; सिंहस्थ २०२८ साठी २५ हजार कोटींची कामे

राज्यात मोरांचे संवर्धन आणि पुनर्वसन करण्यासाठी नवीन प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केली. उज्जैन जिल्ह्यातील बडनगर येथे विकासकामांच्या लोकार्पण आणि भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी बडनगरमध्ये फूड प्रोसेसिंग पार्क आणि गीता भवन उभारण्याची घोषणाही केली. तसेच उज्जैन आणि आगर-माळवा येथे सुरू होणाऱ्या बटाटा प्रक्रिया युनिट्सच्या माध्यमातून राज्यातील ३५ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून थेट बटाटा खरेदी करण्याची योजना असल्याचे सांगितले..कार्यक्रमाची सुरुवात कन्यापूजन आणि दीपप्रज्वलनाने झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पंचायत, ग्रामीण विकास, आरोग्य आणि नगरपरिषद क्षेत्रांतील विविध विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले. यावेळी खासदार अनिल फिरोजिया, आमदार जितेंद्र पंड्या आणि आमदार तेज बहादूर सिंह चौहान उपस्थित होते.मोरांच्या संरक्षणासाठी विशेष प्रकल्पराष्ट्रीय पक्षी मोरांचे संरक्षण, त्यांचा नैसर्गिक अधिवास सुधारणे आणि आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात व्यापक प्रकल्प राबवण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोरांच्या संवर्धनाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, प्रकल्पाची अंमलबजावणी, निधी आणि कालमर्यादा याबाबत सविस्तर माहिती अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही..बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट खरेदीचा लाभउज्जैन आणि आगर-माळवा येथे बटाटा प्रक्रिया युनिट्स सुरू करण्याची योजना आहे. या युनिट्ससाठी मध्य प्रदेशातील ३५ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून थेट बटाटा खरेदी केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास आणि मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.बडनगरमध्ये फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्याची घोषणाही करण्यात आली. स्थानिक कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करून त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, तसेच प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे..सिंहस्थ २०२८ साठी २५ हजार कोटींची कामेउज्जैन येथे होणाऱ्या सिंहस्थ महाकुंभाच्या तयारीसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिली. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पायाभूत सुविधा आणि संबंधित विकासकामांना गती देण्यात येत आहे.याशिवाय बडनगरमध्ये गीता भवन उभारण्यात येणार आहे. भाट पचलाना आणि इंगोरिया येथे नवीन सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालये सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आली. शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करणे आणि विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमांचा उद्देश आहे..अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे बक्षीसरस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवून त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी मदत करणाऱ्या नागरिकांना ‘राहवीर’ योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गंभीर रुग्णांसाठी मोफत एअर ॲम्ब्युलन्स आणि हेलिकॉप्टर सेवाही उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली..आरोग्य, पर्यटन आणि नागरी सुविधांवर भरकार्यक्रमात ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा, धार्मिक पर्यटन आणि नागरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामांचाही समावेश होता.पर्यटन आणि ग्रामविकास : गजनीखेडी येथील चामुंडा माता मंदिर परिसरात १६ खोल्यांची धर्मशाळा, शेड, पाण्याची टाकी, जलसंधारणाची कामे आणि काँक्रीट रस्त्यांची कामे प्रस्तावित आहेत.आरोग्य सुविधा : भिडवाद, मौलाना, बीराखेडी, दुनातला, पलदुना आणि बडिया येथील उपआरोग्य केंद्रांसह बडनगर सिव्हिल हॉस्पिटलच्या आधुनिकीकरणाची कामे नियोजित आहेत.क्रीडा सुविधा : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत नवीन इनडोअर स्टेडियम आणि जलतरण तलाव उभारण्याची कामे समाविष्ट आहेत.नागरी पायाभूत सुविधा : बडनगर नगरपरिषद क्षेत्रातील विविध प्रभागांमध्ये सिमेंट काँक्रीट रस्ते आणि आरसीसी सांडपाणी गटारांची कामे केली जाणार आहेत.राष्ट्रभक्तीपर गीतांचे रचनाकार कवी प्रदीप यांच्या स्मरणार्थ बडनगरमध्ये सन्मान सोहळा आयोजित करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.पर्यावरण संवर्धन, कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित या घोषणांमुळे बडनगर आणि उज्जैन परिसरातील विकासकामांना चालना देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यातून शेतकरी व स्थानिक नागरिकांना मिळणारा लाभ याकडे आता लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.