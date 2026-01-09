UP Police : "साहेब, मी आलोय, आता लंगडा करू नका!" एन्काउंटरच्या धाकाने लुटारू कुटुंबासह पोहोचला थेट पोलीस ठाण्यात

उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या गुन्हेगारांविरुद्धच्या कडक कारवाईचा धडाका सध्या चर्चेत आहे. विशेषतः चकमकीच्या भीतीने गुन्हेगारांमध्ये बसलेली दहशत कानपूरमध्ये पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली. एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याची लूट करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराने पोलिसांच्या 'हाफ एन्काउंटर'च्या भीतीने आपल्या कुटुंबासह पोलीस ठाण्यात धाव घेत आत्मसमर्पण केले. "साहेब, मी हजर झालो आहे, आता मला लंगडा करू नका," अशी विनवणी करत त्याने पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली..नेमकी घटना काय होती?ही घटना २८ डिसेंबर २०२५ रोजी घडली होती. कानपूरच्या महिला पोलीस ठाण्यात तैनात असलेल्या महिला शिपाई पिंकी पाल आपली रात्रपाळी संपवून सकाळी सातच्या सुमारास घरी परतत होत्या. चमनगंज परिसरातील प्रेम नगर प्राथमिक शाळेजवळ दुचाकीवरून आलेल्या दोन तरुणांनी त्यांचे पर्स हिसकावून नेले.या पर्समध्ये १० हजार रुपये, ब्लूटूथ डिव्हाइस आणि महत्त्वाची कागदपत्रे होती. पोलीस कर्मचाऱ्याचीच लूट झाल्यामुळे प्रशासनाने ही घटना गांभीर्याने घेतली आणि सीसामऊ पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या मदतीने तपास सुरू केला..मद्यपानासाठी पैशांची कमतरता आणि गुन्ह्याची आखणीपोलिसांनी सुरुवातीला मारुफ नावाच्या एका आरोपीला अटक केली होती. मारुफने चौकशीत धक्कादायक खुलासा केला. त्याने सांगितले की, २७ डिसेंबरच्या रात्री तो त्याचा मित्र शयान रजा याच्यासोबत दारू पीत होता. दारूसाठी पैसे संपल्यामुळे त्यांनी रात्रभर शहरात फिरून लूटमारीची योजना आखली. सकाळी एकट्या महिला शिपायाला पाहून त्यांनी ही लूट केली. मारुफच्या अटकेनंतर शयान रजा हा फरार झाला होता आणि पोलीस त्याचा माग काढत फतेहपूरपर्यंत पोहोचले होते..पोलिसांची 'फिल्मी' नाकेबंदी आणि शयानचा थरारशयान रजा हा अटकेच्या भीतीने फतेहपूरमध्ये लपून बसला होता. पोलीस तिथे पोहोचल्याचे समजताच तो एका मित्राच्या महागड्या गाडीतून (थार) पळून जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. पोलिसांनी चकेरी परिसरात गाडी अडवण्याचा प्रयत्न केला, पण शयान पोलिसांना चकमा देऊन गाडीतून उतरून पळून गेला. पोलिसांनी गाडी जप्त केली, मात्र शयान हाती लागला नाही. पोलीस आपल्याला चकमकीत जखमी करतील या भीतीने शयानने एक वेगळी युक्ती लढवली..कुटुंबासह आत्मसमर्पण आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगआपल्यावर पोलीस गोळीबार करतील या भीतीने शयानने आपल्या घरातील महिला आणि इतर तरुणांना सोबत घेतले. सीसामऊ पोलीस ठाण्यात प्रवेश करताना त्याने आपल्या साथीदारांना मोबाईलवर व्हिडिओ रेकॉर्ड करायला सांगितले, जेणेकरून पोलीस त्याच्यावर बळाचा वापर करू शकणार नाहीत. पोलीस ठाण्यात पोहोचताच त्याने हात वर करून आत्मसमर्पण केले..पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतर त्याची परिसरातून धिंड काढली आणि ज्या ठिकाणी लूट केली होती, तिथे नेऊन तपासाची प्रक्रिया पूर्ण केली. शयानकडून लुटलेले ७७० रुपये आणि ब्लूटूथ डिव्हाइस जप्त करण्यात आले असून त्याला आता तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांचा धाक इतका वाढला आहे की, आता सराईत गुन्हेगार देखील चकमकीच्या भीतीने स्वतःहून कायद्यासमोर नतमस्तक होत आहेत. या कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.