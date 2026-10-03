Supreme Court : निवडणूक आयोगाला धक्का; SIRमध्ये १३ कोटी नावांचा मुद्दा, माजी न्यायाधीशांची समिती तपासणार घटनात्मक वैधता

निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा मोहिमेचा (SIR) स्वतंत्रपणे आढावा घेतला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकूर यांच्या नेतृत्वाखाली पाच माजी न्यायाधीशांची समिती या प्रक्रियेची घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधता तपासणार आहे. ‘लॉयर्स असोसिएशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन’ (LAFC) या वकिलांच्या संघटनेने ही समिती स्थापन केली आहे. समिती आपला अंतिम अहवाल डिसेंबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिक करणार आहे..पाच माजी न्यायाधीशांचा समितीत समावेशन्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकूर यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांचा समितीत समावेश आहे. तसेच जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश बदर दुर्रेझ अहमद, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रेखा शर्मा आणि पाटणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अंजना प्रकाश हे समितीचे सदस्य आहेत.LAFCच्या माहितीनुसार, देशभरातील मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकनादरम्यान १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये गंभीर चिंता व्यक्त होत असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. LAFCने या समितीला स्वतंत्र चौकशी समिती म्हणून संबोधले असून, ती स्वतंत्रपणे काम करणार आहे..Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! निवृत्तीचे वय ६० की ६२? सात राज्यांसाठी नियम बदलणार, नेमका काय आहे आदेश? .कायदेशीर प्रक्रियेपासून पात्र मतदारांवरील परिणामापर्यंत तपासणीSIRची संपूर्ण प्रक्रिया संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत पार पडली होती का, याची समिती तपासणी करणार आहे. मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा दुरुस्त करण्यासाठी कोणत्या पद्धतींचा वापर करण्यात आला, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांवर नेमका काय परिणाम झाला, याचे स्वतंत्र मूल्यांकन समिती करेल..तसेच पुनरावलोकनाच्या काळात प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत कायम राहिले की नाही आणि अपात्र व्यक्तींची नावे योग्य पद्धतीने वगळण्यात आली की नाही, हेही तपासले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाची ही मोहीम संविधान आणि विद्यमान कायदेशीर तरतुदींशी सुसंगत होती की नाही, हा देखील चौकशीचा महत्त्वाचा भाग असेल..सार्वजनिक सुनावणी आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणीसमितीची चौकशी केवळ उपलब्ध कागदपत्रे आणि नोंदी तपासण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. यासाठी सार्वजनिक सुनावणी घेतली जाणार असून, प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन संशोधनही केले जाणार आहे. या प्रक्रियेतून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून समिती आपला अहवाल तयार करणार आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे म्हणणे आणि त्यांचे अनुभवही चौकशीचा भाग असतील.या कामासाठी कपिल सिबल, प्रशांत भूषण आणि वृंदा ग्रोव्हर यांच्यासह अनेक नामवंत वकील स्वेच्छेने समितीला सहकार्य करणार आहेत. समितीच्या चौकशीचा अंतिम अहवाल डिसेंबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिक केला जाणार आहे..Supreme Court: फटाके फोडण्यावर सरसकट बंदी नाही; वेळेचे बंधन पाळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.