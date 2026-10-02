Election Commission: ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधादरम्यान ECचा मोठा निर्णय; SIRमध्ये वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा संधी, कशी आहे प्रक्रिया?

विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान (SIR) मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवण्याची संधी देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. ज्या २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तिथे यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. या मोहिमेत SIRदरम्यान काही कारणास्तव वगळले गेलेले तसेच त्यानंतर मतदानासाठी पात्र ठरलेले मतदार यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यावर भर दिला जाणार आहे..पात्र तरुण आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्यांचाही समावेशमतदार यादी अद्ययावतीकरणाच्या प्रक्रियेत अद्याप नोंद न झालेल्या पात्र व्यक्तींची नावे समाविष्ट करण्याचे निर्देश मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये पात्र तरुण मतदार तसेच प्रथमच मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या नागरिकांचाही समावेश केला जाणार आहे..२९ सप्टेंबरला राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्रनिवडणूक आयोगाने २९ सप्टेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या विशेष मोहिमेबाबत निर्देश दिले. त्यानंतर गुरुवारी राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्येही या निर्देशांचा पुनरुच्चार करण्यात आला.फॉर्म ६ द्वारे पुन्हा नोंदणीची सुविधाSIR पूर्ण झालेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या पात्र व्यक्तींना पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रमाणित फॉर्म ६ वापरता येणार आहे. यासाठी SIRच्या काळात सादर करण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त घोषणापत्राची आवश्यकता राहणार नाही. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हे अतिरिक्त घोषणापत्र केवळ SIR प्रक्रियेच्या कालावधीत लागू होते. SIR संपल्यानंतर मतदार नोंदणी नियम, १९६० अंतर्गत निर्धारित प्रमाणित फॉर्मचा वापर केला जाईल..Election Commission: मुख्य निवडणूक आयुक्त वादाच्या भोवऱ्यात; ‘एसआयआर’सह ज्ञानेशकुमारांच्या कार्यपद्धतीवर दोन आयुक्तांचे १४ आक्षेप .ऑनलाइन फॉर्म ६ मधील प्रश्नावरही बदलइंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, ऑनलाइन फॉर्म ६ मध्ये यापूर्वी अर्जदाराला त्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव शेवटच्या SIRनंतरच्या मतदार यादीत होते का, असा प्रश्न विचारला जात होता. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बदलावर आक्षेप घेतला होता. आता आयोगाच्या नव्या निर्देशानुसार, SIR पूर्ण झालेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीतून वगळले गेलेले पात्र मतदार मानक फॉर्म ६ द्वारे अर्ज करू शकतील..वगळलेल्या मतदारांची यादी तपासण्याचे निर्देशगुरुवारी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना SIRपूर्वीच्या आणि SIRनंतरच्या मतदार याद्यांची तुलना करण्यास सांगण्यात आले. या माध्यमातून यादीतून वगळलेल्या मतदारांची ओळख पटवण्याचा उद्देश आहे. विशेषतः, ज्या मतदाराचे नाव इतर कोणत्याही यादीशी जोडलेले नाही, तसेच ते नाव दुबार किंवा मृत मतदार म्हणून नोंदलेले नाही, अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.अशा पात्र मतदारांची ओळख झाल्यानंतर बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या घरी भेट देऊन फॉर्म ६ भरण्यास मदत करण्याची आणि त्यांचे नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते..Election Commission: 'एसआयआर'ला सुप्रीम कोर्टाचे कायदेशीर कवच; अंतर्गत टिपण्या म्हणजे संस्थात्मक मतभेद नव्हेत! मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.