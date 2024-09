देश

Sitaram Yechury : सीताराम येचुरी यांचे पार्थिव एम्सला दान; पण या डोनेट केलेल्या मृतदेहाचं पुढे काय होतं? जाणून घ्या

know what will be done with donated body : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्याचे महासचिव सीताराम येचुरी यांचे गुरूवारी एम्समध्ये उपचारादरम्यान निधन झाले आहे.