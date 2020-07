ब्रेकिग : अरुणाचल प्रदेशात मोठी चकमक; 6 नक्षलवादी ठार

इटानगर : अरुणाचल प्रदेशमध्ये पोलिस आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांकडून संयुक्त कारवाई करण्यात आली. यामध्ये 6 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात यश आले. तर यामध्ये एक जवान जखमी झाला. ही चकमक अरुणाचल प्रदेशच्या लोंगडिंग जिल्ह्यात घडली. आत्तापर्यंत 4 एके-47 आणि दोन चायनीज एमक्यू जप्त करण्यात आले आहे.

अरुणाचल प्रदेशच्या खोंसा परिसरात सुरक्षा दलातील जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये मोठी चकमक सुरु झाली. आसाम रायफल्सचा एक जवान यामध्ये जखमी झाला. या जवानाला वैद्यकीय उपचारांसाठी लष्करी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. याबाबत सूत्रांनी सांगितले, की या चकमकीत ठार झालेले सर्व नक्षलवादी नागा उग्रवादी संघटनेचे असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहेत. ही चकमक पहाटे साडेचारच्या सुमारास सुरु झाली. या परिसरात या नक्षलवाद्यांकडून 6 हत्यारेही हस्तगत करण्यात आले.

Assam Rifles in an operation along with Nagaland Police

caught an active cadre SS Leacy of NSCN (IM) near BOC, Dimapur, Nagaland on July 9th with a .22 mm Pistol & five live rounds. They've been handed over to Diphupar Police Station: PRO Defence Tezpur (Assam/Arunachal Pradesh) pic.twitter.com/pfFww5MbAs

— ANI (@ANI) July 11, 2020