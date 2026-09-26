Indian Army: पाकिस्तानला धूळ चारणाऱ्या भारताच्या ड्रोनवर अमेरिकेची नजर; युद्ध सरावादरम्यान काय घडलं?

पाकिस्तानविरोधात भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये वापरल्या गेलेल्या ड्रोनच्या यशस्वी चाचणीने स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. सध्याच्या काळात सैन्य दले पारंपरिक शस्त्रांऐवजी मानवरहित यंत्रणांवर अधिक विश्वास दाखवत आहेत. .‘युद्ध सराव २०२६’ दरम्यान महाजन फिल्ड फायरिंग रेंजवर स्कायस्ट्रायकर लॉइटरिंग म्युनिशन्सने अत्यंत अचूक हल्ला चढवला. या प्रात्यक्षिकादरम्यान त्याने निश्चित केलेले लक्ष्य शोधणे, त्यावर अचूक निशाणा साधणे आणि जोरदार प्रहार करण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली. ही चाचणी प्रत्यक्ष युद्धासारख्या कठीण परिस्थितीमध्ये पार पडली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये वापरल्या गेलेल्या या ड्रोनच्या कामगिरीवर आता अमेरिकन सैन्याचीही नजर आहे..Asian Games 2026: अरे आवाजsss कुणाचा... भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने जिंकले नववे सुवर्णपदक; रोमहर्षक लढतीत इराणवर विजय.या युद्ध सरावात भारत आणि अमेरिकेची सैन्ये सहभागी झाली होती. यामध्ये स्कायस्ट्रायकरच्या कामगिरीने आधुनिक युद्धाचे बदलणारे स्वरूप अधोरेखित केले. लॉइटरिंग म्युनिशन्स ही अशी प्रणाली आहे, जी हवेत घिरट्या घालत लक्ष्याचा शोध घेते आणि त्यानंतर त्यावर अचूक प्रहार करते..स्कायस्ट्रायकरने ही क्षमता महाजनसारख्या आव्हानात्मक मैदानी भागात प्रभावीपणे दाखवून दिली. ड्रोनवर आधारित ही शस्त्रे प्रत्यक्ष लष्करी मोहिमांमध्ये किती परिणामकारक ठरू शकतात, हे दोन्ही देशांच्या सैन्याला समजून घेण्यास यामुळे मदत झाली.‘युद्ध सराव २०२६’चा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांच्या सैन्यातील समन्वय आणि परस्पर सहकार्य वाढवणे हा आहे. स्कायस्ट्रायकरच्या कामगिरीने हे स्पष्ट केले की स्वदेशी प्रणाली आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सरावांमध्येही स्वतःचे भक्कम स्थान निर्माण करत आहेत..Pune Ganesh Visarjan : गणरायाचीच कृपा! विसर्जनाच्या गडबडीत हौदात गेलेला 20 वर्षांपूर्वीचा सोन्याचा हार तब्बल 12 तासांनी सापडला; बाप्पाच्या मूर्तीला चिकटलेला हार.महाजन रेंजवर झालेल्या या चाचणीने प्रत्यक्ष युद्धभूमीसारख्या वातावरणात ड्रोनच्या क्षमतेची पडताळणी केली. हे प्रात्यक्षिक केवळ एका शस्त्राची चाचणी नसून भविष्यातील युद्ध रणनीतीची एक महत्त्वाची झलक आहे. अचूक हल्ल्याच्या क्षमतेमुळे जवानांना अधिक सक्षम पर्याय उपलब्ध होतात. शत्रूच्या तळांना सुरक्षित अंतरावरून लक्ष्य करणे शक्य झाल्यामुळे स्वतःच्या सैनिकांचा जीव धोक्यात घालण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी होतो..‘युद्ध सराव २०२६’ मध्ये स्कायस्ट्रायकरचा वापर दोन्ही देशांच्या सैन्यासाठी शिकण्याची उत्तम संधी ठरला. यादरम्यान अमेरिकन आणि भारतीय जवानांना एकमेकांचे तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धती जवळून समजून घेता आली. स्वदेशी यंत्रणेचे हे यशस्वी प्रात्यक्षिक भारताच्या संरक्षण क्षमतेवरील विश्वास तर वाढवतेच, शिवाय देश आता अत्यंत आधुनिक आणि अचूक शस्त्रे विकसित करण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचेही सिद्ध करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.