देश

Indian Army: पाकिस्तानला धूळ चारणाऱ्या भारताच्या ड्रोनवर अमेरिकेची नजर; युद्ध सरावादरम्यान काय घडलं?

Indian Army Loitering Munition Strike: या प्रात्यक्षिकादरम्यान त्याने निश्चित केलेले लक्ष्य शोधणे, त्यावर अचूक निशाणा साधणे आणि जोरदार प्रहार करण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली. ही चाचणी प्रत्यक्ष युद्धासारख्या कठीण परिस्थितीमध्ये पार पडली.
SkyStriker Drone

SkyStriker Drone

esakal

संतोष कानडे
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पाकिस्तानविरोधात भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये वापरल्या गेलेल्या ड्रोनच्या यशस्वी चाचणीने स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. सध्याच्या काळात सैन्य दले पारंपरिक शस्त्रांऐवजी मानवरहित यंत्रणांवर अधिक विश्वास दाखवत आहेत.

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