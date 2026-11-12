Smart City Mission: ‘स्मार्ट सिटी’ची नवी डेडलाईन संपली; योजनेला दहा वर्षे लोटूनही कामे मात्र अपूर्णच; अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

बेळगाव : ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानांतर्गत बेळगाव शहरातील विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी दिलेली ऑक्टोबर २०२६ ची अंतिम मुदत संपली आहे. मात्र, मुदत संपूनही शहरातील ‘स्मार्ट सिटी’ची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. विशेष म्हणजे, सध्या तीन कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती मिळाली आहे. व्हॅक्सिन डेपो परिसरातील काही कामे अद्याप शिल्लक असल्याने ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.दशकभरापूर्वी सुरू झालेल्या योजनेतील कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देऊनही ती वेळेत पूर्ण न झाल्याने आता या अपूर्ण कामांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बेळगाव शहराची ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी २०१६ मध्ये निवड झाली होती. २५ जून २०१६ रोजी योजनेतील कामांचा प्रारंभ करण्यात आला. शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारणे, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांचा विकास, नागरी सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा उपलब्ध करून देणे, हा या अभियानाचा उद्देश होता. त्यानुसार शहरात कोट्यवधींची विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली. .मात्र, अभियान सुरू होऊन दहा वर्षे लोटली तरी काही कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाच्या कालावधीबरोबरच कामांच्या अंमलबजावणीचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने सर्व कामे संबंधित महापालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. .त्यानुसार बंगळूर, तुमकूर, शिमोगा आणि दावणगेरे या चार शहरांमधील स्मार्ट सिटीची कामे संबंधित महापालिकांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. या शहरांमधील स्पेशल पर्पज व्हेईकलमध्ये कोणताही कर्मचारी ठेवण्यात आलेला नाही. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान बेळगाव, मंगळूर आणि हुबळी-धारवाड या तीन शहरांना कामे पूर्ण करण्यासाठी अनुक्रमे ऑक्टोबर आणि डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...\rत्यापैकी बेळगावची मुदत संपली आहे. मात्र, कामे पूर्ण झालेली नसल्याने बेळगाव ‘स्मार्ट सिटी’ लिमिटेडसमोर आता अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. अन्य शहरांमध्ये कामे हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना बेळगावमध्ये मात्र उर्वरित कामांचा प्रश्न कायम आहे. बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडमध्ये सध्या केवळ तीन कामे प्रगतीपथावर आहेत. याशिवाय शहरासाठी सिटीज २.० ही योजना राबविण्याची जबाबदारीही कंपनीकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.