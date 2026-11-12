देश

Smart City Mission: ‘स्मार्ट सिटी’ची नवी डेडलाईन संपली; योजनेला दहा वर्षे लोटूनही कामे मात्र अपूर्णच; अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

Smart City Project Faces Questions as New Deadline Expires: दहा वर्षांपासून स्मार्ट सिटीचा खेळ सुरूच; नवी मुदत संपली, विकासकामे मात्र रखडली.
Ten Years of Smart City Mission Yet Projects Remain Incomplete as New Deadline Ends and Implementation Faces Criticism

Ten Years of Smart City Mission Yet Projects Remain Incomplete as New Deadline Ends and Implementation Faces Criticism

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बेळगाव : ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानांतर्गत बेळगाव शहरातील विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी दिलेली ऑक्टोबर २०२६ ची अंतिम मुदत संपली आहे. मात्र, मुदत संपूनही शहरातील ‘स्मार्ट सिटी’ची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. विशेष म्हणजे, सध्या तीन कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती मिळाली आहे. व्हॅक्सिन डेपो परिसरातील काही कामे अद्याप शिल्लक असल्याने ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

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