Snake Bites: विचित्र योगायोग! फक्त विकेंडलाच चावतो साप, आत्तापर्यंत 'इतक्या' वेळा घेतलाय चावा

Man In Fatehpur Attacked By Snake Every Weekend: फतेहपूरमध्ये दीड महिन्यात एका तरुणाला सहाव्यांदा साप चावला. मात्र, यावेळी देखील तो वाचला. आश्चर्याची बाब म्हणजे सापापासून वाचण्यासाठी हा तरुण आधी मावशीच्या घरी गेला. पण, तिथेही साप चावला. यानंतर तो आपल्या मामाच्या घरी गेला, पण सापाने त्याला सोडले नाही आणि सहाव्यांदा त्याला चावा घेतला. या घटनेने उपचार करणारे डॉक्टरही हैराण झाले आहेत.

