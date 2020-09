आर्य समाजाचे नेते स्वामी अग्निवेश यांचे निधन

नवी दिल्ली - सामाजिक कार्यकर्ते आणि आर्य समाजाचे नेते स्वामी अग्निवेश यांनी शुक्रवारी सांयकाळी सहाच्या सुमारास अखेरचा श्वास घेतला. त्यांना प्रकृती बिघडल्यानं दिल्लीतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. अग्निवेश हे ८० वर्षाचे होते. त्यांना यकृतासंबधी आजार होता. स्वामी अग्निवेश यांना दिल्लीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर अँड बायिलरी सायन्समध्ये दाखल केलं होतं. शिवाय त्यांचे अनेक अवयव निकामी झाल्यामुळे त्यांना मंगळवारपासून ऑक्सिजन सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते. शुक्रवारी त्यांची प्रकृती अधिक बिघड गेली. सांयकाळी सहाच्या सुमारास त्यांना हृदय विकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

