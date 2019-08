नोकरी जाण्याच्या भीतीने भाजप नेत्याच्या मुलाने घेतला गळफास

जमशेदपूर (झारखंड) : वाहन उद्योगातील मंदीत आपलीही नोकरी जाणार, या चिंतेने ग्रासलेल्या बारीडीह येथील एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा तरुण स्थानिक भाजप नेत्याचा मुलगा असून, शुक्रवारी सायंकाळी ही घटना घडली. आशिष कुमार (वय 25) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव असून, तो खडंगाझार येथील टेल्कोच्या एका कंपनीत कॉम्युटर ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होता. शुक्रवारी सकाळी नियमित कामावर गेलेला आशिष दुपारी अचानक घरी परतला आणि आपल्या खोलीत गेला. सायंकाळी घरातल्यांची आवाज देऊनही त्याने दार उघडले नाही. त्यानंतर खिडकीतून पहिले असता तो पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत दिसून आला. नंतर त्याला तातडीने रुग्णालयात नेले. मात्र, तेथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. आशिषचे वडील कुमार विश्वजीत बारीडीहच्या आयटी सेलचे प्रभारी असून, आशिष त्यांचा एकुलता एक मुलगा होता. एक वर्षापूर्वीच त्याचा विवाह झाला होता. दरम्यान, त्याच्याजवळ कोणतीही सुसाईड नोट आढळून आली नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पित्याकडे केलेली हकीकत कथन आशिष ज्या कंपनीत कामाला होता ती कंपनी वाहन उद्योगातील एका नामांकित कंपनीसाठी सुटे भाग बनवते. मात्र, मंदीमुळे या कंपनीने उत्पादनात कपात केल्याचा परिणाम आशिष कार्यरत असलेल्या कंपनीवर झाला. वाहन उद्योगातील सद्य:स्थिती पाहता आपलीही नोकरी जाणार अशी चिंता आशिषला भेडसावत होती. याची माहिती त्याने आठवड्यापूर्वी मला दिली होती. तेव्हा आपण त्याची समजूत काढल्याचे कुमार विश्वजीत यांनी सांगितले.

Web Title: Son of BJP Leader Kumar Vishwajeet Suicide with Hanging Himself