Sonali Phogat : प्रॉपर्टी अन् आरोपी! हत्या प्रकरणात नवा खुलासा

गोवा : दिवंगत भाजपच्या नेत्या आणि अभिनेत्री सोनाली फोगाट यांच्या हत्या प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचं उघड झाल्यानंतर आता सोनाली यांच्या सिक्रेट लॉकर्सचा आरोपीला थेट अॅक्सेस होता ही ताजी माहिती समोर आली आहे. यामुळं आरोपीची नजर सोनाली फोगाट यांच्या संपत्तीवर होती असं सांगितलं जात आहे. (Sonali Phogat aide in jail on murder charges had access to her secret lockers)

हेही वाचा: Android 14 : आता मोबाईल टॉवर विसरा थेट सॅटेलाईटवरुन होणार संवाद; गुगलची तयारी सुरु

सोनाली फोगाट यांचा जवळचा सहकारी असलेला आणि त्यांच्या हत्येचा प्रमुख सुत्रधार असलेला आरोपी सुधीर संगवान जो सध्या तुरुंगात आहे. त्याला सोनाली फोगाट यांच्या सिक्रेट लॉकर्सचा अॅक्सेस होता. दरम्यान, सोनाली यांचं इलेक्ट्रॉनिक लॉकर पासवर्डविना अनलॉक करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर पोलिसांनी हे लॉकर सील केलं आहे. तसेच सोनाली यांच्या तीन डायऱ्याही पोलिसांना सापडल्या आहेत.

हेही वाचा: सोनाली फोगाटच्या मर्डरचा कट आधीच रचला; आरोपीचा मोठा खुलासा

दरम्यान, सोनाली फोगाट यांच्या पुतण्यानं नुकताचं आरोप केला होता की, सुधीर संगवान यानं सोनाली यांना गेल्या काही दिवसांपासून ड्रग्जची सवय लावली होती. तपासादरम्यान पोलिसांनी कर्लीज सेस्तराँचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले तेव्हा हे समोर आलं की, सुधीर सोनाली यांच्या हाताती ड्रिंक्समध्ये जबरदस्तीनं कुठलंतरी ड्रग्ज मिसळत होता.

या घटनेनंतरच २३ ऑगस्ट रोजी सकाळी ४२ वर्षीय सोनाली फोगाट या त्यांच्या हॉटेलमध्ये कोसळल्या त्यानंतर त्यांना गोव्यातील अंजुना येथील सेंट अँथनी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला.