टीकटॉक स्टार आणि भाजप नेत्या सोनाली फोगाट यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांनीच जबरदस्तीने ड्रग्ज दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. पार्टीतील फुटेज गोवा पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. ड्रग्जच्या ओव्हर डोसमुळे सोनाली फोगट यांचा मृत्यू झाला असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.(Sonali Phogat Death Case Goa Police say drugged with obnoxious chemical before death)

गोव्याचे डीजिपी जसपाल सिंह यांच्या माहितीनुसार, सुधीर व सुखविंदर यांनी 22 ऑगस्ट रोजी रात्री सोनालीला जबरदस्तीने ड्रग्ज दिल्याचे कबूल केले आहे. त्यांनी लिक्विडमध्ये मिसळून केमिकल दिले. पण ड्रग्जच्या ओव्हरडोसमुळे सोनालीची प्रकृती बिघडली. यामुळे त्यांची घाबरगुंडी उडाली. ते त्याच अवस्थेत तिला वॉशरूममध्ये घेऊन गेले. ते तिथे तिच्यासोबत तब्बल 2 तास होते.

गोवा पोलिसांच्या चौकशीनुसार, सोनालीने गोव्यात पोहोचल्यानंतर थांबलेल्या हॉटेलातच जेवण केले होते. 22 ऑगस्ट रोजी रात्री ती पहिल्यांदा रिसॉर्टबाहेर आली. त्यानंतर तिने कर्लीज रेस्टॉरंटमध्ये डिनर केला. त्यानंतर त्याच रात्री त्यांचा मृत्यू झाला.

तसेच, फोगट यांचा स्वीय सहायक सुधीर सांगवान आणि सचिव सुखविंदर सिंग पाल यांना आता या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. संशयित आरोपीने हणजूण येथील रेस्टॉरंटमधील पिण्याच्या पाण्यात विषारी पदार्थ मिसळल्याची कबुली दिली आहे.

आरोपीने हे कृत्य का केले याबाबत खुलासा करताना संशयित आरोपींनी सोनाली फोगटची मालमत्ता, आर्थिक संपत्ती हडपणे तसेच तिची राजकीय कारकीर्द संपवण्याच्या उद्देशाने दोघांनी तिची हत्या केली असल्याची माहिती यावेळी पोलीसांनी दिली आहे.