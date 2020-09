सोनिया गांधी उपचारासाठी अमेरिकेला रवाना; राहुल गांधीसुद्धा सोबत

नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशानाला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भाग घेणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. सोनिया गांधी त्यांच्या नियमित तपासणीसाठी अमेरिकेत जाणार आहेत. किमान दोन आठवड्यांसाठी सोनिया गांधी परदेशात असतील. यावेळी त्यांच्यासोबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी असणार आहेत. सोनिया यांच्यासोबत राहुल गांधी जरी जाणार असले तरी काही दिवसांतच ते परत येण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी प्रियांका गांधी सोनिया गांधी यांच्यासोबत थांबतील अशीही माहिती मिळत आहे.

सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या संसदीय रणनिती गटाशी चर्चा केली आहे. दोन्ही सदनांमध्ये चांगला समन्वय असावा यासाठी स्पष्ट आदेश दिले आहेत. काँग्रेस अध्यक्षांनी देशावर परिणाम कऱणाऱ्या प्रमुख मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करा असे सांगितले आहे.

Congress interim president Sonia Gandhi has gone abroad for two weeks for a routine check-up, Rahul Gandhi has accompanied her. They will attend the Parliament session after returning: Congress Sources (file pic) pic.twitter.com/f3sazkXvIm

काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी परदेशात गेल्याचं सांगितलं आहे. नियमित वैद्यकीय तपासणीसाठी ते परदेशात गेले आहेत. कोरोनामुळे आधीच यामध्ये उशिर झाला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सोनिया गांधी यांच्यासोबत राहुल गांधी असतील असंही सुरजेवाला यांनी स्पष्ट केलं.

Congress President, Smt. Sonia Gandhi is travelling today onwards for a routine follow up & medical check up, which was deferred due to the pandemic.

She is accompanied by Sh. Rahul Gandhi.

We take this opportunity to thank everyone for their concern & good wishes.

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 12, 2020