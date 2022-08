काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधींवर सध्या ईडीची टांगती तलवार आहे. इकडे काँग्रेस पक्ष २०२४ च्या निवडणुकीच्या तयारीत आहे. सध्या देशभर त्यांनी भारत जोडो यात्रेची घोषणा केलीय. या सगळ्या धामधुमीत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ब्रिटनला जाणार आहे. (Sonia Gandhi to be in foreign for medical check up)

सोनिया गांधी वैद्यकीय तपासणीसाठी ब्रिटनला जाणार आहे. काँग्रेसचे महासचिव आणि खासदार जयराम रमेश यांनी याबद्दलचं निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे आणि सोनिया गांधींच्या परदेश दौऱ्याची माहिती दिली आहे. सोनिया गांधी या चेकअपनंतर आपल्या आईला भेटायलाही जाणार आहेत. त्यांची आई सध्या आजारी आहे. काँग्रेस अध्यक्ष निवडीच्या तोंडावरच गांधी परिवार परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत.

या दौऱ्यादरम्यान राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वड्रा हेदेखील त्यांच्यासोबत असतील. सोनिया गांधी दौऱ्यावरुन परत कधी येतील, याबद्दल पक्षाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. मात्र काँग्रेसची नियोजित आंदोलनं, कार्यक्रम होणार आहेत. दिल्लीत ४ सप्टेंबरला 'महंगाई पर हल्लाबोल' रॅलीचं आयोजन कऱण्यात आलं आहे. राहुल गांधी या रॅलीच्या अग्रभागी असतील.