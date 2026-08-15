Sonia Gandhi: संपूर्ण 'वंदे मातरम्' गायनावर सोनिया गांधींनी खरंच आक्षेप घेतला होता का? नेमकं काय घडलं? काँग्रेसचं स्पष्टीकरण

Congress HQ Independence Day flag hoisting: स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेस मुख्यालयात पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. ध्वजारोहणानंतर संपूर्ण 'वंदे मातरम्' राष्ट्रगीत गायले जात असताना सोनिया गांधी यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात येतोय. मात्र, काँग्रेसने भाजपचे हे आरोप फेटाळून लावले आहेत..नेमकं काय घडलं?या कार्यक्रमाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. ज्यात राष्ट्रगीत सुरू असताना सोनिया गांधी काहीतरी इशारा करताना दिसत आहेत आणि राहुल गांधीही बाजूला उभे राहून निर्देश देताना दिसत आहेत. यावर काँग्रेसचे नेते शकील अहमद यांनी सांगितलं की, काँग्रेसच्या पारंपरिक कार्यक्रमांमध्ये नेहमीच 'वंदे मातरम'चे पहिले दोन कडवे गायले जातात. मात्र, या वेळी सहाही कडवी गायली गेली.'वंदे मातरम्'चा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी आणि काँग्रेसच्या इतिहासाशी जुना संबंध आहे, असंही शकील अहमद यांनी सांगितलं. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या वादावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, काँग्रेस मुख्यालयात संपूर्ण 'वंदे मातरम्' गायलं गेलं आहे. यात कोणताही वाद नाही..जयराम रमेश पुढे म्हणाले की, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे वयोमानामुळे बरेच वेळ उभे होते, त्यामुळे सोनिया गांधी या केवळ त्यांच्यासाठी खुर्ची आणण्यासाठी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना इशारा करत होत्या; राष्ट्रगीत थांबवण्यासाठी नव्हे.दरम्यान, यावर्षी लाल किल्ल्यावरही ध्वजारोहणापूर्वी 'वंदे मातरम्'च्या संपूर्ण आवृत्तीचे गायन झाले. 'वंदे मातरम्'च्या संदर्भातील कायद्यातही महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अधिनियम लागू झाला असून, त्यानुसार 'जन गण मन' या राष्ट्रगीताप्रमाणेच 'वंदे मातरम्'लाही संपूर्ण कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.