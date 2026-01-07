धक्कादायक! आधी तोंडावर उशी धरली, नंतर पत्नीनं पतीला रात्रीतच गुप्तांग दाबून संपवलं; सासूला जाताना म्हणाली, 'तो उशीरा झोपून...'

सोनीपत (हरियाणा) : सोनीपत येथील एका विवाह पॅलेसमध्ये केअरटेकर म्हणून काम करणाऱ्या राम किशनच्या हत्येप्रकरणी धक्कादायक (Wife Kills Husband) माहिती समोर आलीये. पत्नी सरिताने पतीच्या गुप्तांगावर दाब देऊन व उशीने तोंड दाबून त्याची हत्या केल्याचा आरोप आहे. .विशेष म्हणजे, हत्येनंतर सरिताने सकाळी उठून चहा घेतला, खारीही खाल्ली आणि सासूला 'तो आज उशिरा उठेल' असं सांगत घरातून बाहेर पडली. राम किशन (वय 39) हा व्यवसायाने ड्रायव्हर होता. त्याने 2012 साली सरिताशी विवाह केला होता..दोघांमध्ये सुमारे 8 ते 10 वर्षांचा वयाचा फरक होता. त्यांना तीन मुलंही आहेत. सध्या हे कुटुंब सोनीपत शहरातील ‘आशीर्वाद विवाह बाग’ परिसरात राहत होतं. पती-पत्नी एका खोलीत राहत होते, तर राम किशनची आई रुक्मिणी दुसऱ्या खोलीत नातवंडांसह झोपत होती..पोलिस तपासानुसार, सोमवारी रात्री सरिताने राम किशनकडे 3 हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्याने नकार दिल्याने दोघांमध्ये वाद झाला. मात्र, त्यानंतर दोघांनी एकत्र जेवण केलं आणि झोपले. रात्री उशिरा सरिताने राम किशनच्या तोंडावर उशी दाबून त्याचा श्वास रोखला आणि गुप्तांगावर हल्ला करून हत्या केल्याचा संशय आहे..Kolhapur : आईच्या शेवटच्या साडीने वाचले दीड लाख; सय्यद कुटुंबाची आयुष्याची पुंजी भस्मसात, दिवसभर कचऱ्यात राबणारे हात थरथरले.सकाळी राम किशन नेहमीप्रमाणे उठला नाही. रुक्मिणी यांनी 12 वर्षीय नातू कुणालला वडिलांना उठवण्यासाठी पाठवले. अनेक प्रयत्न करूनही राम किशन उठलाच नाही. त्यानंतर रुक्मिणी खोलीत गेल्या असता राम किशन मृतावस्थेत आढळला..राम किशनचा भाऊ मेहर सिंग यानं दावा केलाय, की पती-पत्नीमध्ये वारंवार भांडणे होत असत. राम किशनला पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. सरिताला यापूर्वीही अनैतिक संबंध ठेवताना पकडण्यात आलं होतं. यामुळे कुटुंबात सतत तणावाचं वातावरण होतं. वर्षभरापूर्वीच सरिताने आपल्या वडिलांना व इतर नातेवाईकांना बोलावून राम किशनला मारहाणही केली होती. मात्र, त्या वेळी राम किशननं कोणतीही तक्रार दाखल केली नव्हती..मेहर सिंगच्या म्हणण्यानुसार, एका आठवड्यापूर्वी राम किशनने सुमारे 5 लाख रुपये असल्याचं सांगून स्कॉर्पिओ किंवा बोलेरो गाडी खरेदी करण्याचा विचार व्यक्त केला होता. सरिताला या पैशांची माहिती होती. त्यामुळे अनैतिक संबंध किंवा पैशांच्या लोभातून ही हत्या घडवून आणली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सरिता हिच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून एफआयआरमध्ये सतपाल नावाच्या व्यक्तीचाही उल्लेख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.