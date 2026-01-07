देश

धक्कादायक! आधी तोंडावर उशी धरली, नंतर पत्नीनं पतीला रात्रीतच गुप्तांग दाबून संपवलं; सासूला जाताना म्हणाली, 'तो उशीरा झोपून...'

Shocking Killed Inside Sonipat Marriage Palace : सोनीपत येथे पत्नीने पतीची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप असून, पैशांचा वाद व अनैतिक संबंध या दोन्ही बाजूंनी पोलिस तपास सुरू आहे.
सोनीपत (हरियाणा) : सोनीपत येथील एका विवाह पॅलेसमध्ये केअरटेकर म्हणून काम करणाऱ्या राम किशनच्या हत्येप्रकरणी धक्कादायक (Wife Kills Husband) माहिती समोर आलीये. पत्नी सरिताने पतीच्या गुप्तांगावर दाब देऊन व उशीने तोंड दाबून त्याची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

