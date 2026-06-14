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Sowa Rigpa: हिमालयातील २५०० वर्षे जुनी उपचार पद्धती अनुभवण्यासाठी जगभरातील पर्यटक येणार काशीत! युवा डॉक्टरांसाठी रोजगाराची सुवर्णसंधी

वाराणसीत ‘सोवा रिग्पा’चे आंतरराष्ट्रीय केंद्र; योगी सरकारचा आयुष शिक्षण विस्तार, संशोधन व पूरक उपचारांना नवे बळ
Regulatory Compliance Slabs: Initiating Mandatory Degree Registration for Trained Traditional Practitioners

Regulatory Compliance Slabs: Initiating Mandatory Degree Registration for Trained Traditional Practitioners

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार 'आयुष' (AYUSH) वैद्यकीय पद्धतींना चालना देण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी सातत्याने मोठे निर्णय घेत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार, आता प्रदेशातील आयुष कॉलेजांमध्ये तब्बल २,५०० वर्षे जुनी पारंपारिक वैद्यकीय प्रणाली ‘सोवा रिग्पा’ (ज्याला अमची चिकित्सा असेही म्हणतात) आणि दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध ‘सिद्ध’ (Siddha) पद्धतीचे शिक्षण अधिकृतपणे सुरू करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

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