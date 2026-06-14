Sowa Rigpa: हिमालयातील २५०० वर्षे जुनी उपचार पद्धती अनुभवण्यासाठी जगभरातील पर्यटक येणार काशीत! युवा डॉक्टरांसाठी रोजगाराची सुवर्णसंधी

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार 'आयुष' (AYUSH) वैद्यकीय पद्धतींना चालना देण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी सातत्याने मोठे निर्णय घेत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार, आता प्रदेशातील आयुष कॉलेजांमध्ये तब्बल २,५०० वर्षे जुनी पारंपारिक वैद्यकीय प्रणाली ‘सोवा रिग्पा’ (ज्याला अमची चिकित्सा असेही म्हणतात) आणि दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध ‘सिद्ध’ (Siddha) पद्धतीचे शिक्षण अधिकृतपणे सुरू करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. .या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केवळ पारंपारिक भारतीय आणि हिमालयातील वैद्यकीय शास्त्राला पुनरुज्जीवन मिळणार नाही, तर राज्यातील आरोग्य सेवांचा विस्तारही मोठ्या प्रमाणावर होईल.आयुर्वेद, योग, युनानी आणि होमिओपॅथीच्या धर्तीवरच सोवा रिग्पा आणि सिद्ध पद्धतीलाही मुख्य प्रवाहात आणणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आधुनिक वैद्यकीय उपचारांसोबतच (अॅलोपॅथी) पूरक उपचार (Complementary Therapy) म्हणून ही पद्धत कॅन्सर, सांधेदुखी (गठिया), मानसिक रोग आणि दीर्घकालीन जुनाट आजारांवर अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे..योगी सरकारची हिरवीेंडी; डॉक्टरांचे होणार अधिकृत रजिस्ट्रेशनआयुष विभागाचे प्रमुख सचिव रंजन कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोवा रिग्पा आणि सिद्ध पद्धतीचे अधिकृत पदवी अभ्यासक्रम (Degree Courses) सुरू करण्याची प्रक्रिया वेगाने पुढे जात आहे.यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधा आणि निकष निश्चित केले जात आहेत. या कोर्सची सुरुवात होताच, पदवी घेणाऱ्या डॉक्टरांचे अधिकृत कौन्सिलमध्ये 'रजिस्ट्रेशन' केले जाईल. यामुळे हे प्रशिक्षित डॉक्टर अधिकृतपणे आपले क्लिनिक किंवा उपचार केंद्र सुरू करू शकतील, ज्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत वैकल्पिक उपचारांचे अनेक मार्ग खुले होतील..वाराणसी ठरणार 'सोवा रिग्पा'चे आंतरराष्ट्रीय केंद्रया महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत वाराणसी (Varanasi) शहरात 'सोवा रिग्पा'चे एक भव्य आणि मुख्य केंद्र विकसित केले जाईल:संशोधन आणि प्रशिक्षण हब: हे केंद्र प्रामुख्याने प्रगत संशोधन (Research), प्रशिक्षण आणि कठीण आजारांवरील उपचारांचे मुख्य हब बनेल.वाराणसीची निवड का?: वाराणसी ही अनादी काळापासून अध्यात्म, संस्कृती आणि आयुर्वेदाची मुख्य भूमी राहिली आहे. त्यामुळे या प्राचीन पद्धतीसाठी ही जागा सर्वोत्तम मानली गेली आहे.रोजगाराच्या संधी: या नवीन अभ्यासक्रमांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील आणि या पद्धतींच्या वैज्ञानिक आधाराला अधिक बळ मिळेल..काय आहे 'सोवा रिग्पा' पद्धत?सोवा रिग्पा ही प्रामुख्याने हिमालयातील पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये प्रचलित असलेली प्राचीन वैद्यकीय पद्धती आहे, ज्याची उत्पत्ती तिबेटमध्ये (Tibet) मानली जाते. ही प्रणाली मानवी शरीर, मन आणि पर्यावरण यांच्यातील संतुलनावर आधारित आहे. यामध्ये दुर्मिळ जडीबुटी, खनिजे आणि नैसर्गिक घटकांचा वापर करून रोगांचे समूळ उच्चाटन केले जाते. प्रामुख्याने पचनक्रिया, त्वचा रोग आणि मानसिक तणावावर ही पद्धत गुणकारी मानली जाते..काय आहे 'सिद्ध' पद्धत?सिद्ध वैद्यकीय प्रणाली ही प्रामुख्याने दक्षिण भारतात (South India) अत्यंत लोकप्रिय आहे. ही पद्धती शरीरातील वात, पित्त आणि कफ या तीन दोषांच्या संतुलनावर कार्य करते. सिद्ध पद्धतीमध्ये केवळ औषधे देण्यावर भर न देता, रुग्णाची जीवनशैली, आहार आणि विहाराला अत्यंत महत्त्व दिले जाते.आयुष मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, उत्तर प्रदेशातील प्रमुख वैद्यकीय विद्यापीठे या दोन्ही नवीन अभ्यासक्रमांचा मसुदा आणि प्रवेश प्रक्रियेचे नियम अंतिम करण्यासाठी दिल्लीतील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.