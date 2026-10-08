Jharkhand Health: आरोग्य निर्देशांकात पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यांसाठी ‘स्पेशल ॲक्शन प्लॅन’; आता थेट ग्राउंड लेव्हलवर पाहणी

झारखंडमध्ये आरोग्य सेवा आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (NHM) योजनांच्या कामगिरीचे आता केवळ राज्य पातळीवर मूल्यांकन न करता जिल्हा, भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पातळीवर सूक्ष्म विश्लेषण केले जाणार आहे. आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत आरोग्य निर्देशांकांमध्ये पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यांसाठी ‘विशेष ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले..बैठकीत झारखंडच्या आरोग्य निर्देशांकांची राष्ट्रीय सरासरीशी तुलना करण्यात आली. त्यानंतर ज्या भागांमध्ये अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत, तेथे नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे अडथळे निर्माण होत आहेत, याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.संस्थात्मक प्रसूती आणि बालमृत्यूचे आव्हानराज्यासमोरील प्रमुख आव्हानांमध्ये संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण वाढवणे आणि बालमृत्यू कमी करणे यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत झारखंडमध्ये संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण १३ टक्क्यांनी कमी असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले.तसेच अर्भक मृत्यू दर आणि पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दराच्या बाबतीतही राज्य राष्ट्रीय मानकांपेक्षा मागे असल्याचे सांगण्यात आले. जन्माच्या वेळी अपेक्षित असलेले सरासरी आयुर्मानही देशाच्या सरासरीपेक्षा दोन वर्षांनी कमी असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.मात्र माता मृत्यू प्रमाण (MMR) आणि बालकांचे संपूर्ण लसीकरण या दोन बाबतीत झारखंडने राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत समाधानकारक प्रगती केली असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट झाले..कोणत्या जिल्ह्यात अडचण, याचा शोध घेणारआरोग्य निर्देशांक सुधारण्यासाठी केवळ राज्याची एकत्रित आकडेवारी पाहण्याऐवजी आता चांगली कामगिरी करणारे आणि पिछाडीवर असलेले जिल्हे व क्षेत्र यांची तुलनात्मक पाहणी केली जाणार आहे. काही भागांमध्ये आरोग्य योजनांचे परिणाम चांगले का मिळत आहेत आणि काही भागांमध्ये अपेक्षित प्रगती का होत नाही, याची कारणे शोधली जातील.विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये कोणत्या वयोगटाला किंवा कोणत्या आरोग्य सेवांना अधिक अडचणी येत आहेत, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कोणत्या सुविधा अपुऱ्या आहेत, याचे विश्लेषण केले जाणार आहे..प्रत्येक आरोग्य निर्देशांकासाठी २०३० पर्यंतची मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे निश्चित केली जाणार आहेत. या उद्दिष्टांच्या दिशेने होत असलेल्या प्रगतीचे दर दोन वर्षांनी सखोल पुनरावलोकन केले जाणार आहे.राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांचे दरमहा जिल्हा दौरेराष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या विविध योजनांशी संबंधित राज्यस्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांना दर महिन्याला जिल्ह्यांचा प्रत्यक्ष दौरा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केवळ कागदोपत्री अहवालांच्या आधारे योजनांची प्रगती मोजण्याऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.या दौऱ्यांमध्ये आरोग्य केंद्रांमधील सेवा, पायाभूत सुविधा, डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता तसेच तळागाळातील अडचणींची माहिती घेतली जाणार आहे. त्यानुसार स्थानिक पातळीवर आवश्यक उपाययोजना करण्याचा आराखडा तयार केला जाईल..‘टेली-एसएनसीयू’ आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर भरगंभीर आजार असलेल्या नवजात बालकांना वेळेत तज्ज्ञ उपचार मिळावेत, यासाठी ‘टेली-एसएनसीयू’ प्रणाली अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.यासोबतच गावपातळीवर काम करणाऱ्या एएनएम, सहिया आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यवर्धन व क्षमता बांधणी प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे.ज्या दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये शासकीय आरोग्य यंत्रणेची पोहोच मर्यादित आहे, तेथे स्वयंसेवी संस्था आणि विकास भागीदारांची मदत घेण्याचेही नियोजन आहे. अशा संस्थांना विशिष्ट उद्दिष्टे देऊन त्यानुसार कामाची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे.या सर्व उपाययोजनांद्वारे झारखंडमधील आरोग्य सेवांचे मूल्यमापन केवळ आकडेवारीपुरते न ठेवता जिल्हा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पातळीवर नेऊन प्रत्यक्ष परिणाम सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.