भारताशी खास नातं, पारंपारिक चिकित्सापद्धती इथंच शिकलो - WHO प्रमुख

जामनगर : जागतीक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस घेब्रेसेस हे सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. आज त्यांनी गुजरातमधील जामनगर इथं भारतीयांशी गुजरातीमध्ये संवाद साधला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. यावेळी घेब्रेसेस यांनी आपल्या भारतातील दिवसांच्या आपल्या आठवणी जागवल्या. (special relationship with India I learned traditional medicine here says WHO Chief Tedros Ghebreyesus)

डॉ. घेब्रेसेस म्हणाले, भारताशी माझं खास कनेक्शन आहे. मी भारतातच पारंपारिक चिकित्सापद्धती शिकलो. मला ही वैद्यकीय उपचार पद्धती शिकवणाऱ्या माझ्या शिक्षकांचा मी आभारी आहे. जामनगर इथं डब्ल्यूएचओ-ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रॅडिशनल मेडिसिन या कार्यक्रमाचे ते प्रमुख पाहुणे होते. यावेळी उपस्थित जनतेशी संवाद साधताना गुजरातीमधून सुरुवात केली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील उपस्थित होते, त्यांनी घेब्रेसेस यांच्या गुजरातीतून संवाद साधण्यावर टाळ्या वाजवून दाद दिली.