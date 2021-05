लसीकरण पूर्ण करणाऱ्या गावाला 10 लाख

By

vaccination : देशात कोरोना महामारीमुळे (Covid-19) हाहा:कार माजला आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्यामुळे अनेकांचे प्राण जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी घट पाहायला मिळत आहे. पण, मृताच्या संख्येनं चिंता वाढवली आहे. कोरोनावर (Covid-19) मात करण्यासाठी मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिग याच्यासोबत लसीकरणही देशात सुरु करण्यात आलं आहे. ग्रामीण भागातील लसीकरणासाठी पंजाब सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. 100 टक्के लसीकरण (vaccination ) पूर्ण करणाऱ्या गावाला 10 लाख रुपयांचं विशेष पॅकेज देण्यात येणार आहे. (special development grant of Rs 10 lakhs to every village vaccination)

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग (Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh ) यांनी मंगळवारी ग्रामिण भागातील नागरिकांसाठी घोषणा केली. 100 टक्के लसीकरण पूर्ण करणाऱ्या गावांना राज्य सरकारमार्फत 10 लाख रुपयांचं विषेश विकास निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी 'कोरोना मुक्त पिंड अभियान' (Corona Mukt Pind Abhiyan' ) अंर्तगत देण्यात येईल, असं कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी सांगितलं.

पंजाबमधील गावांना कोरोनामुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी 'कोरोना मुक्त पिंड अभियाना'ची घोषणा केली आहे. आशा वर्कर आणि ग्रामीण पोलिस या अभियानाचा भाग असतील.