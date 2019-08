भारताच्या 'उसेन बोल्ट'वर क्रीडामंत्री झाले फिदा (व्हिडिओ)

भोपाळ : जगातील सर्वात वेगवान माणूस म्हणून जमैकाचा धावपटू उसेन बोल्टला ओळखले जाते. मात्र, त्याला टक्कर देणारा भारताचा उसेन बोल्ट तुम्ही पाहिला आहे का? मध्य प्रदेशच्या शिवपुरी जिल्ह्यातील एका तरुण धावपटूचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा तरूण अनवाणी पायांनीसुद्धा 100 मीटर इतके अंतर अवघ्या 11 सेकंदांमध्ये पूर्ण करण्याची कमाल करून दाखवत आहे. या तरूणाचे नाव रामेश्वर गुर्जर असून त्याचा हा व्हिडीओ भाजप नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ट्विटरवरून पोस्ट केला आहे. त्यांनी शेअर केलेल्या या व्हिडीओची दखल केंद्रीय क्रीडामंत्री किरेन रिजीजू यांनी घेतली आहे.

Pls ask someone to bring him to me @ChouhanShivraj ji. I'll arrange to put him at an athletic academy. https://t.co/VywndKm3xZ

