"महाराष्ट्रात सर्वांसाठी लसीकरण सुरु करा"; आनंद महिंद्रांची पंतप्रधानांना विनंती

महाराष्ट्रातील वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी काळजी व्यक्त केली आहे. तसेच राज्यातील वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्याची विनंती केली आहे. महिंद्रा यांनी एका ट्विटवर भाष्य करताना पीएमओकडे ही मागणी केली.

Yes and I repeat my plea that the central government should permit Maharashtra to universalise the vaccination eligibility and allow the private sector to partner in the speedy rollout of vaccinations. @PMOIndia @drharshvardhan https://t.co/y6CZksjFg2

— anand mahindra (@anandmahindra) March 29, 2021