Crime News: पाण्याची मोटर चोरली! तरुणाचं मुंडन करुन केलं रक्तबंबाळ

नवी दिल्ली : पाण्याची मोटर चोरल्याप्रकरणी एका तरुणाला बेदम मारहाण करत वस्तऱ्यानं त्याच्या डोक्यावर केस कापण्याल्याची धक्कादायक घटना उत्तर दिल्लीत घडली. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीवर विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Stolen water motor a youth was head shaved and beaten until he bled)

उत्तर दिल्लीतील वझिराबाद इथं ही घटना घडली असून एका तरुणानं पाण्याची मोटर चारताना त्याला स्थानिक ग्रामस्थांनी रंगेहाथ पकडल्याचं सांगण्यात येत आहे. चोरी करताना पकडल्यानं एका तरुणानं त्याला लाथा-बुक्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यानंतर त्याच्या डोक्यावरील केस वस्तऱ्यानं कापण्यात आले.

एखाद्या व्यक्तीला अशा अमानुष प्रकारे अपमानित करुण शिक्षा दिल्याचं व्हिडिओतून समोर आल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. तसेच मारहाण केलेल्या व्यक्तीवर भारतीय दंड विधानांतर्गत विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली.